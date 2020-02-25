Популярна реп-виконавець Alyona Alyona присвятила свій новий трек тим, чиє життя обірвалося дуже рано

Відповідну публікацію музикант опублікувала у своєму офіційному Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, Alyona Alyona презентувала нову композицію під назвою "Коли ховають молодих".

За словами реп-виконавця, до неї звернувся режисер Руслан Горовий і запропонував написати трек, присвячений пам'яті 15-річного Данила Дідика, який загинув в результаті теракту в Харкові в 2015 році.

"Дізнавшись більше про його історію, я згадала, як багато в своєму житті бачила втрат і похорону. Та найболючіші серед них - похорон молоді. Трек "Коли ховають молодих" - це "ода пам'яті" всім юнакам і дівчатам, чиї смерті мені довелося пережити і про яких мені довелося дізнатися. Це найстрашніше і важке, що може бачити світ", - додала Alyona Alyona.

Нова композиція дуже зворушила українців, які залишили десятки коментарів під публікацією музиканта.

"Пишаюся, що є такі українці", "Пісня зачепила за живе...", "Цей трек актуальне для кожного з нас. На жаль. Спасибі!" "Дуже зворушливо", "Сльози на очах", "Це неймовірно", - пишуть шанувальники в соцмережі.

Раніше ми повідомляли, що українська реп-виконавиця Alyona Alyona відверто розповіла, що зйомки кліпу на пісню "Жалі", яку вона заспівала разом з Джамалою, далися їй непросто.

За словами Олени Савраненко (справжнє ім'я співачки), в цей день у неї померла бабуся. Дівчина поділилася переживаннями в своєму мікроблозі в Instagram і подякувала колегу по майданчику Джамалу, а також знімальну групу за підтримку.

Alyona Alyona впевнена, що бабуся на неї не образилася, адже онука займається тим, про що завжди мріяла.

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