Відома українська співачка Наталя Могилевська позувала в незвичайному образі

На нових фото артистка з'явилася в червоній пов'язці на голові і з пишною укладкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

Так своє волосся артистка або так уклала, що надала йому неймовірного об'єму, або ж приміряла перуку з практично афро-кучериками і червоною широкою пов'язкою з величезним бантом посередині. Фото було зроблено крупним планом, на тлі нічого не видно, окрім жінки в білому, схоже, що халаті:

«Починається... Як вам? 1 або 2 ? ❤💋😍💄👠🌹🌺🍉🍎🍓🔥», - підписала артистка свої фото-селфі.

Більшості підписників знімки сподобалися:

«👍👍👍😘😘😘😍😍😍💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 КРАСУНЯ🌹🌹🌹»

«Вау»

«Ідеально»

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свою нову любов і поділилася рецептом, як позбавитися від зимової хандри.

Наталя не приховує, що вона знову закохана і те, що зустріла того самого. Співачка поки не бажає розкривати його особистість і дає дуже мало про нього інформації. Але при цьому зазначає, що почуття її окриляють і дають натхнення, так як пісня "Покохала" була написана саме про нові стосунки. В інтерв'ю Катерині Осадчій актриса розповіла про труднощі у стосунках з другою половинкою, а також поділилася, як позбавляється від зимової хандри.

Повідомлялося, що відома українська співачка Наталія Могилевська здалася поруч з сьогоднішньої іменинницею.

Так на новому опублікованому фото, Могилевська та Полякова позують у вечірніх, ймовірно, сукнях. В насиченого кольору бордо з хутряною накидкою Могилевська і сріблястому Полякова. Текстури тканини вбрання знаменитостей дуже схожі - прозорі гіпюрові сітки, декоровані стразами.

Нагадаємо, Могилевська засвітила свою гідність в екстремальному розрізі

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