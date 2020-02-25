Переможець Нацвідбору на Євробачення-2020 група Go_A відповіли на критику в свою адресу

Раніше, як відомо, лідер «Антитіла» Тарас Тополя розкритикував пісню Go_A під назвою «Соловей» заявивши, що в композиції присутня «чужорідна Україні естетика». Представники ж України у цьому році на Євробаченні в Голландії відповіли колезі по цеху, повідомляє ТСН.

У пісні-переможниці Нацвідбору, зазначають її автори і виконавці, немає ніякого прихованого змісту і кажуть ще й про те, що до критики вони ставляться спокійно:

«Я думаю, що ми можемо сказати, що кожна людина має право на свою думку. Також ми розуміємо, що як група ми не можемо подобатися всім. Наприклад, я з задоволенням можу слухати рок-музику, але це не означає, що я слухаю всі рок-групи. Кожна людина має право сказати те, що вона думає», - сказав засновник групи Go_A Тарас Шевченко.

Група точно не хотіла «принизити Україну», зазначає солістка групи Катерина Павленко:

«Ми читаємо пости і українці стільки незрозумілих символів знайшли в цій пісні. Насправді, ми не вкладали всі ці сенси. А те, що вони там бачать, мені здається, це не наші проблеми. Ми точно нічого такого, щоб принизити нашу Україну, туди не вкладали», - додала артистка. У разі, «якщо українці самі знаходять символи, то це повинні бути у них якісь такі думки в голові», - сказала Катерина.

В інтерв'ю групи також наголошується, що за правилами пісенного конкурсу Євробачення, пісні можуть звучати на будь-якою мовою, тому переробляти україномовну пісню «Соловей» в англомовний варіант колектив не має наміру:

«Взагалі мета, з якою ми прийшли на Євробачення - ми дуже б хотіли, щоб у Європі вперше прозвучала пісня українською мовою на Євробаченні, і ми цієї мети досягли, і ми дуже раді», - зазначила Павленко. Як відомо, за останні роки два переможця Євробачення співали саме рідною для них мовою - Марія Шерифович (Сербія) і Салвадор Собрал (Португалія). Можливо, на що дуже розраховують Go_A, і «солов’їна» підкорить всю Європу цього року.

Раніше, нагадаємо, Тарас Тополя заявив, що фіналіст українського відбору на Євробачення-2020 викликає у нього щире занепокоєння. Співак зазначив, що нам "впарюють етно", яке насправді зовсім не наше. Хоча і добре виконано, професійно і красиво.

"Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика з образами у формі некромантських зіккуратів – це псевдо-етно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це – гірше. Це спроба впарити Європі патерн про Україну голодоморну, немічну", - написав лідер групи "Антитіла".

Він побачив в дівчині і Ванюші про яких співають Go-A певні образи, які показують реалії життя в Україні і Росії.

"Про знедолену дівчину і Ванюшу – її коханого, якого мама (народ) не хоче, але... нікуди не дінеться. Тому Ванюша все одно ходив, ходить і буде ходити до дівчини... Не здивуюся, якщо "Ванюша" (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації. Дуже хочу помилятися", - підсумував співак.

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