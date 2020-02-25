Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Нещодавно в розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя фарбується і які косметичні засоби використовує. А кінцевий результат - повністю готовий макіяж і новий образ зірка представила під час виходу у "світ" на модному заході.

Фото звідти Каменських також засвітила в Сторі. На нових кадрах вона позувала не одна, а разом з колегами. При цьому Настя одягнена в стильний і стриманий наряд - класичний сірий костюм, який підкреслив її схудлу і струнку фігуру. Сама артистка виглядає щасливо і дуже ніжно посміхається на камеру.

Причому Настя також стала часто з'являтися з Потапом на забавних роликів, знятих разом, щоб підігріти інтерес до нових музичних робіт. Приміром, цього разу на сторінці Потапа з'явилося ніжне фото з дружиною.

До прикладу, нещодавно на сторінці зірки з'явилося подібне відео, щоб привернути увагу до нової пісні Олексія. Так, представлених на кадрах Настя в одязі Потапа показала, як рухається під нову пісню Потапа «Дівчисько».

Трохи після в кадрі з'являється сам Потап в абсолютно несподіваному образі. Він ніби зображує вагітну Настю – у нього на голові тюрбан з рушника, а величезна нібито вагітний живіт прикритий жіночим вбранням.

Нагадаємо, Каменських в спортивному костюмі висміяли через невдалий кадр.

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