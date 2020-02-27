Багато людей зустрічають свою другу половинку на навчанні або на роботі. Знаменитості проводять велику частину свого життя на зйомках, тому не дивно, що багато з них одружуються на своїх колегах по фільму або спільним проектам

Politeka.net згадала найяскравіші пари, чия любов зав'язалася на знімальному майданчику.

Українська телеведуча Катя Осадча закрутила роман зі своїм колегою Юрієм Горбуновим на зйомках шоу «Голос». До цього артисти вже були знайомі, але симпатія між ними виникла саме на шоу. У 2017 році пара одружилася. У них є син Іван.

Дочка легендарного актора Михайла Боярського Єлизавета познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком, актором Максимом Матвєєвим на зйомках фільму «Не скажу». На той момент актор був одружений, але роман з Боярською змусив артиста розлучитися зі своєю дружиною, актрисою Яною Секста. Пара виховує спільного сина.

Анастасія Заворотнюк кілька разів заводила відносини на зйомках. Під час участі в серіалі «Моя прекрасна няня» Заворотнюк почала зустрічатися зі своїм колегою Сергієм Жигуновим, який грав головну роль в серіалі. Артисти зустрічалися два роки, але так і не оформили свої стосунки.

Свого нинішнього чоловіка, фігуриста Петра Чернишова Заворотнюк зустріла на проекті «Танці з зірками». Хоч Петро і не був її партнером по танцях, парочка почала спілкуватися, а після проекту – зустрічатися. У 2008 році артисти одружилися, а в 2019 році Заворотнюк народила Чернишову доньку.

Телеведучий, автор передачі «Світ навиворіт» Дмитро Комаров закохався у свою дружину під час проекту «Танці з зірками». «Міс Україна» 2016 року Олександра Кучеренко була його партнеркою. Пара довго приховувала свої стосунки, поки не повідомила про весілля.

Українська співачка Ірина Білик закрутила роман з молодим хореографом Дмитром Дікусаром на проекті «Танці з зірками». Самі артисти зізнавалися, що під час проекту романтичних відносин між ними не було, але після того, як пара вилетіла з шоу, вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного. Правда, їх шлюб тривав лише три роки.

Нагадаємо, що друзі Заворотнюк заговорили про хворобу актриси, визнання пробирає до сліз: "Віримо в чудеса".

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча покружляла в червоному платті і показала ідеальне тіло: "Чудова".

Також Politeka писала, що Єлизавета Боярська приголомшила "полуничкою" на камеру: "Чому лиса?".