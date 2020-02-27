Відома українська модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи" показала новий образ в Instagram

На фото Алла позує без одягу та білизни у ванній. Вона сидить у профіль до камери і куди дивиться. Прикрила своє тіло Костромічева піною, яка не дала засвітити зайве. Волосся на цей раз модель зібрала у вузол. На тлі можна побачити рослинність, рушники, штори та інші предмети інтер'єру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я б жила у ванній... піни побільше, водичку тепліше - можна й зимувати ))) ще б хтось поїсти приносив", - написала Алла.

Відразу знайшлися й бажаючі підвозити харчі. Але Костромічева не розгубилася і написала, що дасть адреса в личку.

Фанати встигли поставити майже 30 тисяч лайків, серед яких відзначилася Астаф'єва, і написали кілька коментарів:

"Неймовірно красиве фото", "А навіщо у всю стіну?", "Еталон жіночності !!!", "Класно, згодна", "Де купити знайти таку пінку?", "Ця пінна шубка Вам дуже йде", "Обожнюю ванни , можу там годинами валятися", "Красуня", "Прекрасно і жарко".

Раніше ми повідомляли, що модель Алла Костромічева, яка є ведучою проекту «Топ-модель по-українськи» засвітила ідеальні форми в купальнику.

«Носоріг-ріг-ріг йде, крокодил-діл-діл пливе...», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Костромічева позує під час купання в басейні в мокрому білизна. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Бомба!», «Горіх просто клас!», «Фігурка вогонь!», «вау», «Господи, яка ви красива», «чудовий вид», - написали фанати під публікацією, яку опублікувала українська модель.

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