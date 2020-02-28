Російський гуморист Максим Галкін, чоловік легенди естради Алли Пугачової, поділився теплим родинним знімком, який зворушив вимогливу публіку

Як передає Politeka.net, Галкін виклав фото в своєму мікроблозі в Instagram. На ньому Алла Борисівна обіймає шестирічних Гаррі і Лізу. Нещодавно Галкін ділився знімками з відпочинку на гірськолижному курорті в Італії, де малюки вперше стали на лижі. Можливо, цим теплим кадром артист зобразив зустріч мами, що скучила, і дітей, які повернулися додому.

Примітно, що Гаррі на фото "втикнув" в смартфон, а Ліза, мабуть, захоплена Примадонною зненацька, намагається вирватися. Але щасливу маму це анітрохи не бентежить, Алла Борисівна посміхається, притискаючи до себе двійнят.

"Гарний день вдома 😊", - йдеться у підписі.

Шанувальники прийшли в захват, засипавши зоряну сімейку компліментами. Менш ніж за півгодини фото зібрало більше 70 000 "лайків". Деякі фанати помітили, що Ліза схожа на маму, а Гаррі - батька.

"Скільки щастя на одному фото !!!!!👍"

"Класні 💣 💣 💣 👍👍👍бо щас почнуть хе*ню писати... А чого не в сукні і не підборах... А самі сидять по домашньому, гірше вас у свої 20"

"Такі щасливі🎀"

"Алла Борисівна, красуня😍❤️"

"З такими янголятами день не може бути не прекрасним)"

"Діти повернулися з гір))) мама щаслива))) 😍"

"Як Лисавета на маму схожа 😍"

"Дівчинка дійсно вилита Пугачова, а Гаррі скопіював Галкіна 1:1"

Раніше ми повідомляли, Галкін похвалився в мережі спортивними успіхами свого сина. За словами городого батька, хлопчик тільки-тільки навчився кататися на лижах, а вже на неймовірній швидкості обганяє всіх на трасі.

"Ну, Гаріка вже не наздогнати! Обігнав і мене, і брата, і Лізу, і тренера, і ще купу незнайомих людей 😂⛷", - написав у соцмережі захоплений артист.

Також ми розповідали, на Пугачову нещодавно знову накинулися, пригадавши їй минулі гріхи. Мова про те, що за свою довгу кар'єру співачка "зарубала" не одну кар'єру. Примадонну і її поплічників у російському шоубізі навіть охрестили "пугачівською мафією". Так, невтішно про неї відгукувався Михайло Муромов (відомий своїм хітом "Яблука на снігу"), за словами якого Алла Борисівна спеціально платила, щоб його пісні не потрапляли в ефір.

Нагадаємо, Галкін з маленьким сином Пугачової приголомшив екстремальної витівкою: "Аж подих перехопило"

Також Politeka писала, що Пугачову у відвертому вбранні застукали поруч з відомим співаком, рідкісні кадри.