Зірка серіалу «Сватів» Анна Кошмал вирішила продемонструвати розкішне тіло під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Всі, хто мене добре знають, в курсі про мою любов до класики і якості. У повсякденному одязі я завжди віддаю перевагу практичність і силуети, що підкреслюють достоїнства фігури. Одяг - мій помічник, як у професії, так і в житті, тому я дуже серйозно ставлюся до таких покупок», - зазначила вона.
Кошмал також розповіла, що весь день буде «носити посмішку і тепло» від отриманої одягу. Користувачі мережі звернули увагу на фігуру дівчини.
Скандальна зірка Євробачення вийшла на сцену напівголою: "це треба бачити"
Онука Ротару влаштувала гарячі танці на камеру, бабуся не оцінить: "Вау, не зупиняйся"
Скандальна Волочкова не змогла приховати нареченого, з'явилося перше фото: схожий на Баскова
Бльоданс і Корольова без сорому помірялись пишними декольте, фото змушує червоніти: "Нічого собі!"
«Гола ще красивіша була, але й так вогонь», «ідеальне тіло», «Ти сама класна», «модель – красоточка», «круто», «фігура бомба», - пишуть вони.
Українська актриса, яка придбала популярність завдяки ролі Жені в улюбленому багатьма серіалі «Свати», активно ділиться зі своїми передплатниками кадрами зі свого життя. На цей раз дівчина продемонструвала шанувальникам оригінальне плаття, зшите спеціальне для неї.
На кадрах, опублікованих у розділі Сториз актриси, Кошмал красується в оригінальному сірій сукні. Пікантності довгому і легкому поряд додає великий розріз на спідниці, а також оригінальні зав'язки на одному боці. При цьому для того, щоб показати відкрите плаття у всій його красі Ганні довелося приміряти його без ліфчика.
підпису актриса розповіла, що це друга примірка сукні, і назвала наряд «неземною красою».
Нагадаємо, Женька з "Сватів" спустила сорочку і влаштувала фотосесію для дорослих.
Як повідомляла Politeka, нова зірка «Сватів-7» затьмарила Валюху, кадри облетіли мережа: «Ось це красуня!».
Також Politeka писала, що зірка «Сватів» розвалилася на кріслі в спокусливій позі, дівчину не впізнати: «Зросла Женька».