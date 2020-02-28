Зірка серіалу «Сватів» Анна Кошмал вирішила продемонструвати розкішне тіло під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Всі, хто мене добре знають, в курсі про мою любов до класики і якості. У повсякденному одязі я завжди віддаю перевагу практичність і силуети, що підкреслюють достоїнства фігури. Одяг - мій помічник, як у професії, так і в житті, тому я дуже серйозно ставлюся до таких покупок», - зазначила вона.

Кошмал також розповіла, що весь день буде «носити посмішку і тепло» від отриманої одягу. Користувачі мережі звернули увагу на фігуру дівчини.

«Гола ще красивіша була, але й так вогонь», «ідеальне тіло», «Ти сама класна», «модель – красоточка», «круто», «фігура бомба», - пишуть вони.

Українська актриса, яка придбала популярність завдяки ролі Жені в улюбленому багатьма серіалі «Свати», активно ділиться зі своїми передплатниками кадрами зі свого життя. На цей раз дівчина продемонструвала шанувальникам оригінальне плаття, зшите спеціальне для неї.

На кадрах, опублікованих у розділі Сториз актриси, Кошмал красується в оригінальному сірій сукні. Пікантності довгому і легкому поряд додає великий розріз на спідниці, а також оригінальні зав'язки на одному боці. При цьому для того, щоб показати відкрите плаття у всій його красі Ганні довелося приміряти його без ліфчика.

підпису актриса розповіла, що це друга примірка сукні, і назвала наряд «неземною красою».

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