Солістка групи «НеАнгели» Слава Камінська похвалилася фотографіями з учасниками групи «Иванушки»

Фото і відео з музикантами вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Судячи з усього «НеАнгели» виступали на корпоративі. Там виступала популярний в 2000-х гурт «Иванушки». Слава спочатку танцювала на тлі концерту, а потім показувала, як вони з артистами спілкуються після заходу. Разом з нею в компанії Григорія Аполлонова засвітилася і Вікторія Смеюха.

«Дівчата, ставте плюс, хто мріяв про таке фото з Аполлоновим. Мої мрії завжди збуваються, нехай навіть через 20 років», - написала артистка під фотографією з рудим з «Иванушек».

Також Камінська опублікувала фото з Кирилом Туріченком (соліст «Іванушек» з 2013 року), написавши, що можна вивезти людину з Одеси, але Одесу з людини ніколи. Як відомо, 37-річний Кирило Туріченко народився і виріс в Одесі.

Фотографії викликали справжній ажіотаж у шанувальників Камінської.

«Я ніколи не мріяла. А тим більше зараз. Він страшний такий, п'яниця», «А ще б з Кирилом!)))) Ну впевнена, що у вас і з Кирилом є фото!», «Як вам іде ця стрижка. Чі собі замутити таку», «В 15 років я була в нього закохана по самі помідори, думала: «от мій чоловік майбутній!», «Мріяла з ними усіма! І мрію) Иванушки слухаю досі», «Як ти смієш дражнитися», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Слава Камінська опублікувала знімок в природно-домашньому вбранні і з розпущеним волоссям у парку. При цьому співачка на сонячному і ніжному кадрі милувалася рожевими трояндами.

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