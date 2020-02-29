Популярна українська співачка Світлана Лобода показала, як відпочиває в Парижі

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото зірка стоїть на площі. Вона одягнена в чорну кофту і джинси. Зверху співачка накинула шубку, а в руках у неї красується брендова сумочка.

«Ну що ж ти робиш зі мною Париж?», - підписала Лобода пост, залишаючи відсилання до своєї нової пісні.

В коментарях шанувальники стали писати продовження пісні, а також хвалити Лободу за зовнішній вигляд. Всього за 10 хвилин фото артистки зібрало понад 10 тисяч лайків.

«Мені це подобається», «У цих ніг є кінець», «Як завжди супер», «Яка ж клаааассная пісня», «Лівий берег! Я на правому!», «Шикарна пісня», «Хочемо від Вас вже лірику, щоб мурашило, а яку пісню ми хочемо, Ви самі знаєте», «шикарна Шуба», - пишуть користувачі мережі.

Лайк під фото Лободи поставила російська співачка Лоліта, яка, як і Лобода, народилася в Києві.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода полетіла в Париж, покинувши Росію одразу після виходу нового кліпу «Новий Рим». Щоб підігріти інтерес до своєї нової роботи співачка активно постить нові кадри, зняті під час роботи над кліпом. Зазначимо, що новий кліп артистки, який знімав відомий кліпмейкер Алан Бадоєв, вийшов вельми специфічним. Лобода вибрала для роботи дивні образи і витворяла дивні речі.

До речі, вже перебуваючи в Парижі, Лобода зустрілася з ще одним українським артистом, співаком Іваном Дорном. На знімку Лобода виглядала щасливою. Артистка написала, що вони разом ходили на концерт Мадонни і їм дуже сподобалося. Співачка зазначила, що сходила б туди ще раз.

Нагадаємо, що Світлана Лобода втекла з Росії після скандального кліпу, нові кадри вражають.

Як повідомляла Politeka, Лобода не змогла приховати всі свої принади під шарами одягу: "Тілль просто щасливчик".

Також Politeka писала, що Лобода влаштувала гарячий відпочинок в Парижі в компанії знаменитих красенів: "Хоч рухалася?".