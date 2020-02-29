Відомий російський співак Філіп Кіркоров показав в Instagram, як сходив з дітьми на виставку Сальвадора Далі

На кадрах Кіркоров позує в чомусь нагадує светр, а також помаранчевій футболці. Образ він доповнив білими штанами. Філіп з дітьми пішов на виставку, де дивився картини відомого художника. На кадрах можна побачити, як сімейство гуляє по галереї. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вирішили всією родиною перейнятися творчістю Сальвадора Далі і вирушили на виставку в Манежі - «Сальвадор Дали. Магічне мистецтво». щоб долучитися до почуття скільки прекрасного, так і сюрреалістичного... Хоча в житті і так багато сюра 🦠 Але діти отримали неймовірне задоволення і я навіть здивувався від їх глибоких питань про символах і знаках у творчості Дали і про його стосунки з Галою...👌🏼 Так масштабно художник ще ніколи в Росії не виставлявся. Так що вирушайте в Манеж! За мистецтвом! За прекрасним! Варто того!", - написав Кіркоров.

Фанати встигли подивитися ролик більше 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Філіп, привіт))) як же приємно бачити Вас разом з дітками, з татом, Марі Пилипівною і дядьком - Ви Неймовірні!!! Філіп, Ви Чудовий тато!!! Спасибі Вам Величезне за Красиві сторіс і відео, що показали нам цю Незвичайну виставку!!! Ми Вас Любимо!!!", "Прекрасна екскурсія, всією сім'єю!!! Молодці, класно відпочили!!! Дуже цікаво і пізнавально, особливо, для Аллочки - Вікторії і Мартіна!!!", "Це було приголомшливо. Сама чудова виставка картин Сальвадора Далі. дуже приємно, що вся сім'я в зборі і ці дорогоцінні хвилини ви провели разом".

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