Популярна українська співачка Оля Полякова в одному халатику зізналася, якій частини її тіла зробили комплімент вперше

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«В перший раз мені роблять такий прекрасний комплімент. Не з приводу ніг, або ще чогось, а саме почому. Розумієте, я сьогодні з ранку прийшла на зйомки і прийшла така набрякла. Щоб трохи прибрати набряк, я почала присідати, випадати. Випила три чашки кави. Мої нирки спрацювали, і тепер я вся така бусичка. Ось вам цікавий лайфхак», - зазначила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Полякова позує в одному халатику і нижній білизні, яке моментами визирає на камеру. Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати – кадри розміщені в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Оля Полякова - справжня любителька подорожей, при цьому вона нерідко примудряється поєднувати роботу з відпочинком. Наприклад, зовсім нещодавно вона давала тур по Канаді і США, а після цього разом з дочками поїхала позасмагати на березі океану в Мексику.

Звичайно не забула вона і про пляжних знімках, які активно демонструвала в мережі. На цей раз співачка вирушила зустрічати весну в столицю Франції Париж.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото, на яких виглядає дуже щасливою. Полякова позувала посеред знаменитого паризького кабаре Crazy Horse в компанії своєї приятельки.

Для виходу в світ знаменитість обрала екстра-міні чорного кольору з вирізом. Наряд підкреслив достоїнства фігури зірки, зокрема, її тонку талію і довгі ноги. Рукави і верх сукні прикрашені стразами сріблястого відтінку. Вона доповнила свій стильний цибулю зручними полуботинками, а також сумочкою на ремінці. Легкий макіяж з нюдовыми шиммерными тінями і довгі вії довершують образ поп-діви.

На жаль, користувачі мережі не мають можливості прокоментувати знімок, адже його Полякова показала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.

Як повідомляла Politeka, Полякова у короткому вбранні засвітила зайве: «можна дивитися вічно».