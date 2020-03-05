Кілька днів тому старша дочка української співачки Олі Полякової Маша бурхливо відсвяткувала своє 15-річчя

Юна модель і зірка Instagram представила на своїй сторінці цілий фотозвіт з святкового мепроприятия. Схоже, зіркова мама дівчинки не поскупилася на яскраве свято, пише Politeka.net.

Так, на сторінках Маші з'явився яскравий фотозвіт з вечірки, влаштованої з нагоди 15-річчя. На представлених кадрах Маша з радістю позувала з усіма прийшли на свято, пустувала на камеру і навіть здивувала шанувальників рваними колготками.

«Це було чудове свято. Спасибі за чудовий прийом та смачну їжу, особлива подяка за організацію. Це було щось», - прокоментувала вона.

Зазначимо, на святі юна зірка з'явилася в міні-спідниці, масивних кросівках, а також вільної темної кофті з принтом персонажа з мультфільму. На одному з кадрів дівчина позує з бітою в руках і в медичній шапці, а на іншому мило їсть торт без столових приборів.

«Свято не свято, якщо колготки не порвала!)) Я вже злякалася, що Маша чарівниця...», «Головне що немає сухого льоду😂», «А мене не відзначити ?», «Макіяж бомба, але не для 15-я. Відразу на 25 виглядаєш. 💖💖💖», «Маша, чому синці на ногах?!», «Розбишака», «така Красуня! Щастя, любові, здоров'я, успіхів у житті, всього самого доброго ❤️🙏🌺Маша така кльова 🤩💥 досі дивуюся наскільки ви схожі з мамою 🙈❤️».

Раніше дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала з яскравим макіяжем, особливо виразними очі здаються завдяки "смокі-штрихам". Крім дорослого зовнішнього вигляду, юна красуня вразила мережу, притулившись на фото до роздягненого хлопця. Останній розстебнув сорочку, посвітивши торсом, заради жаркого знімка.

Складається враження, ніби Маші не виповнилося п'ятнадцять, а як мінімум вона зазначила повноліття і вирішила пуститися у всі тяжкі.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - підписала фото дочка Полякової.

Користувачі не змогли пройти повз і залишили безліч коментарів.



"тут Виглядаєш набагато старше 😊 повнолітньою))☺️"

"Красиво,але +5 років точно)"

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