Дочка Юлії Началовой Віра важко переживає втрату матері і пише їй листа на той світ

Шокуючу правду про внучку озвучив батько покійної співачки Віктор Началов, пишуть російські ЗМІ .

За його словами, дівчинка продовжує писати Юлії листи . В одному з них вона висловлює надію, що мама живе на небі серед ангелів, які співають разом з нею. Але батько співачки переживає, що з часом її образ зникне з пам'яті Віри.

"І з часом твій образ буде розпливатися і тьмяніти в її очах, вона не буде відчувати твоїх обіймів, забуде твій голос", – каже Віктор.

При цьому він зізнався, що саме дочка стала тією сполучною ланкою, яка допомогла батькам Юлії Началовой зачепитися за життя, яка "йшла з-під ніг" після смерті співачки.

«Нам доводиться продовжувати рухатися далі, щоб не засмучувати онуку», - каже чоловік.

Як відомо, Юлія Началова померла у віці 38 років 16 березня минулого року. Вона потрапила в лікарню, де у неї діагностували подагру, діабет і загальний збій в організмі. Незабаром після госпіталізації вона впала в кому і померла від зупинки серця, викликаної великим абсцесом.

Раніше ми розповідали, що після смерті артистки її єдина дочка Віра, яку вона народила у шлюбі з відомим російським футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею і дідусем. Віктор і Таїсія Началовы душі не чують у внучці. Активно бере участь в житті дочки і рідний батько.

Після раптової смерті Юлії її батьки пройшли курс реабілітаційного лікування в одній з клінік Ізраїлю. Лікування, яке оплатив забезпечений прихильник Юлії Началовой, полягала, насамперед, у наданні психологічної допомоги.

Нагадаємо, донька Юлії Началовой вперше вийшла в світ після смерті матері.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Юлії Началовой виграв суд проти покійної співачки.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Началовой щиросердно зізнався після смерті співачки.