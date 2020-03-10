Новий сезон "Сватів" вийде без головного персонажа

Про це пише видання Собеседник.

Повідомляється, що актриса Людмила Артем'єва відмовилася від зйомок у новому сезоні популярного серіалу.

Цю інформацію вже підтвердила її колега по знімальному цеху Тетяна Кравченко, яку всі полюбили за роль Валентини Будько.

«Начебто, щось там через гроші. Може, запросила багато?! Не знаю… У новому сезоні буде показана історія молодих Будько: як ми познайомилися, як розвивалася наша любов», - підкреслила актриса.

За словами Кравченко, актора Федора Добронравова в молодості зіграє його син Віктор. Саму Кравченко в молоді роки представить актриса Дарина Рибак.

Незвичайний хід знімальної групи показати акторів в молоді роки, як зізналася російська актриса, їй припав до душі.

Федір Добронравов, у свою чергу, про звільнення Людмили Артем'євої нічого не знав. Він підтвердив журналістам, що актриси не було на зйомках в Білорусі.

Нагадаємо, що зараз під Мінськом проходять зйомки сьомого сезону серіалу, який дуже довго відкладали. Влітку знімальна група зніме останні три епізоди серіалу, а вже восени 2020 року ситком вийде на екрани.

Зазначимо, що з перервами проект триває вже 12 років. За цей час ключові актори, які знімаються в серіалі, встигли постаріти, а одного з дідусів навіть довелося вбити в серіалі, так як актор Анатолій Васильєв пішов з проекту через розбіжності з режисером.

У сьомому сезоні творці серіалу планують зібрати всіх героїв серіалу, навіть тих, кого в картині «вбили». Крім цього, з'явиться кілька нових персонажів.

Нагадаємо, що зірка «Сватів» розвалилася на кріслі в спокусливій позі, дівчину не впізнати: «Зросла Женька».

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