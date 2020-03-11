Сніжана Бабкіна, дружина українського співака Сергія Бабкіна, розповіла, як почуває себе їх 13-річний син Артур, який потрапив 4 березня в лікарні з пневмонією

Як передає Politeka.net, дружина артиста поділилася фото в своєму мікроблозі в Instagram і радісною новиною. У кадрах ми бачимо саму Бабкіну, її чоловіка і зблідлого, але усміхненого підлітка.

"У нас чудові новини! Зараз нас переводять з реанімації в стаціонар! Артусику вже набагато краще! Спасибі Вам за підтримку і мільйон добрих повідомлень🙏🏻", - розповіла Сніжана, зазначивши, що у хлопчика була важка форма пневмонії з плевритом.

Нагадаємо, дружина Бабкіна ділилася в соцмережі, що почалося захворювання з легкого кашлю, який стрімко посилювався, також піднялася температура вище 41 градуса. Але замість того, щоб відправитися в лікарню з хлопчиком, температуру збили, і він продовжував перебувати вдома. Вже коли підлітку стало важко дихати, викликали "швидку".

Сніжана попередила батьків, щоб ті не займалися самолікуванням, а терміново зверталися до фахівців.

"😥 Лікарі кажуть, що вірус цього сезону найчастіше закінчується пневмоніями! Дорогі батьки! НЕ ЛІКУЄТЕ ДІТЕЙ В ДОМАШНІХ УМОВАХ‼️ Завжди звертайтесь за допомогою до фахівців! І нехай Ваші дітки будуть здорові‼️", - підкреслила Бабкіна.

Шанувальники сім'ї пораділи за підлітка, однак, зазначили, що він сильно схуд.

")))як добре, коли хороші новини))але як схуд хлопчик((("

"Як Ви схожі з синочком 😍"

До речі, Артур не рідний син Сергія, але виконавець відчуває справжню батьківську любов до хлопчика.

Раніше ми повідомляли, Сніжана вразила публіку, показавши нову зачіску. Дівчина зважилася позбутися довгої копиці. Бабкіна з'явилася з каре і викликала неоднозначну реакцію у фанатів.

«Оу.. Вся країна повірила що у вашому волоссі сила Бабкіна😂», «Сніжана, супер!!!👍 Можна і ще коротше!💇 Чи це вже межа!?», «Класна стрижка вам дуже йде така довжина!!! Довгі були просто шикарні😍», «Сніжана, дуже йде нова стрижка! 😘🌼💐», «Блін Бабкіна Ти з глузду з'їхала😎 таке волосся обрізати😮», - писали в коментарях.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна кардинально змінила імідж і вразила виглядом: "Божевільна жінка"

Також Politeka писала, що вагітна дружина Бабкіна показала, як колись вінчалась.