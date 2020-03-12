Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва зворушила фанатів кадрами зі зйомок прощального кліпу

Кілька днів тому відбулася презентація кліпу Наді і Позитиву "Назавжди/Ніколи". Дана робота стала останньою для знаменитої групи, пише Politeka.

Вчора артисти - Надя і Олексій - оголосили про розпад через десять років існування групи.

З цього приводу на фан-сторінці Наді засмучені шанувальники представила раніше неопубліковані кадри з прощального кліпу артистів.

«Все ще не вірю, що у «Час і Скло» - час минув...💔», – повідомляється на фан-сторінці Наді.

Користувачі тут же відреагували: «Я теж не вірю,плачу вже 3 день😭😭😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️», «Я теж не вірю 💔», «Тільки тепер я зрозуміла справжній зміст цієї пісні😫😫😫💔💔💔».

Також до цього артисти показали себе, наглядачами за переглядом змонтованої запису і риданнями від побаченого - це стало для них великим сюрпризом.

Надя також представила в Instagram частина прощального інтерв'ю з власним коментарем:

«Коли я усвідомлюю, що група «ЧВремя и Стекло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув.

Дивне відчуття, але зараз я відчуваю себе як артист, який стоїть на сцені з нагородою в руках, переповнений словами подяки всім, хто був поруч – нашим божевільним і крутим слухачам, фан-клубам, моїм рідним і всієї величезної команді @mozgientertainment», - написала Надя.

Зазначимо, вранці зірки також вирішили детально розповісти про своє рішення, заявивши, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.

"Ми продовжуємо свій шлях, ми працюємо, ми дружимо. Немає нічого поганого в тому, що кожен з нас як особистість може продовжити свій шлях далі. Так повинно бути, так завжди повинно відбуватися ", - також сказав Позитив.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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