Скандально-відома російська співачка Наташа Корольова вирушила виступати в Європу, не боячись коронавіруса

Росіян таке рішення артистки розлютило, люди побоюються, що саме через Корольову і таких «безстрашних» артистів, як вона, в РФ можуть почастішати випадки зараження небезпечною інфекцією. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Корольової.

Співачка опублікувала кадри, де красується без макіяжу і, ймовірно, «під» популярним в мережі фільтром, на записі Наташа говорить про турне Німеччиною і запрошує всіх прийти на її концерти. Тут же артистка додала:

«Нам коронавірус не страшний! Тому що наші пісні, наша музика банда Корольової , ух, запалюють і вбивають всі віруси і бактерії», — говорить Королева.

Її фоловери і користувачі в цілому говорять різне з приводу, зокрема у своїх коментарях люди відзначають, що даремно Корольова не скасувала гастролі і про те, що вона може «притягти якусь заразу з собою», та й про зовнішність артистки, яка помітно постаріла, також не забули згадати:

«Що ти Натаха зробила з собою 🙈»

«А як же карантин ? Корона вірус 😅🙈»

«…нам теж це не подобається, коли з Італії тягнуть в Німеччину. У Німеччині якраз ще все норм. Хочуть от кордон в Італію закрити».

«Страшна стала!»

«Заразу притягне… Такі ненормальні»

Нагадаємо, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах коронавіруса міжнародною надзвичайною ситуацією. За час поширення вірусу по світу було зафіксовано, щонайменше, 118,7 тисяч випадків зараження. Щодня кількість хворих зростає. Від ускладнень, які викликав вірус, померли тисячі людей. Тільки в Китаї померли більше 3 тисяч осіб.

Слідом за Китаєм почали страждати інші регіони. Вірус дістався до Європи і США. Рекордсменом за зараженням в Європі є Італія. Там зафіксовано понад 10 тисяч хворих. Тільки 10 березня від ускладнень в Італії померло близько 170 людей. Зазначимо, що вірус швидко поширюється. Близько 2 тисяч випадків захворювання зафіксували у Франції, Іспанії та Німеччини. Про перший випадок коронавіруса оголосили в Туреччині.

Раніше ми писали, що коронавірус вперше зафіксували в грудні 2019 року. Він пішов з Уханя, а через два місяці став стрімко поширюватися по світу. В Україні перший випадок був зафіксований 3 березня. Хворий чоловік привіз інфекцію з Італії, охопленої вірусом.

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