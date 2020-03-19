Багато зірок близькі зі своїми батьками, адже саме вони в дитинстві розгледіли талант своїх чад і направили їх розвиток у потрібному напрямку

Politeka згадала, як виглядають мами популярних зірок, і в яких стосунках вони перебувають зі своїми дітьми.

Мама солістки групи «Время и Стекло» Наді Дорофєєвої обожнює свою дочку. Як розповідала Надя, мама підтримує її у всіх починаннях. Мама Оля часто з'являється з донькою на світських заходах, нерідко гостює у Наді в Києві. Як відомо, мама Дорофєєвої досі живе у Криму, де і її брат. Жінки дуже схожі між собою.

Нещодавно співачка Світлана Лобода поділилася фотографією своєї матері Наталії. Видно, що всі родичі по жіночій лінії в родині Світлани дуже схожі між собою. Відомо, що мати Лободи пробувала себе в політиці і навіть була депутатом Ірпінської міської ради. Світлана ж зараз живе в Росії.

Телеведуча Леся Нікітюк дуже схожа на свою маму Катерину. Леся, за словами матері, гостює у неї лише раз на місяць. Сім'я зірки живе в Хмельницькому. Мама Лесі зізнавалася в інтерв'ю, що дуже пишається своєю зірковою донькою.

Мама української співачки Віри Брежнєвої Тамара Галушко теж має сильну схожість з доньками. У Віри взагалі дуже велика родина, в якій багато красивих жінок. Як відомо, у Тамари чотири дочки.

Телеведуча Маша Єфросиніна дуже близька зі своєю сестрою Лізою і мамою Людмилою. Вона часто відвідує заходи своєї дочки, бере участь у зйомках її нового бренду. Маша сильно схожа на свою матір.

А ось співачка Джамала не дуже схожа на маму Галину. Ймовірно, вона пішла в батька. Мати артистки часто відвідує заходи, в яких бере участь її донька.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в тісному спортивному костюмі показала фігуру після тренувань: "Як же хороша".

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