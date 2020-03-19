Відома співачка Тіна Кароль після введення карантину, показала, як змінилося її життя вдома
Артистка не так давно розповіла про те, що змушена була забрати свого єдиного сина Веніаміна з Лондона, скасувала концерти і навіть змінила свій графік роботи в цілому, повідомляє Politeka.
Цього разу Тіна показала, як проводить час вдома, після появи вільного часу в її графіку. Як виявилося, артистка любить проводити тренування на вулиці. У розділі Сторі Instagram Тіна показала, як тренувалася на вулиці у власному дворі.
ці кадри відразу опублікували на сторінці "Фантіно", щоб шанувальники також могли поділитися своєю думкою з приводу побаченого.
«А як ваш настрій?», – пишуть на фан-сторінці Тіни.
Шанувальники відразу ж відповіли:
«Лежати в ліжку😂❤️», «Коротше, я филонила, пропустила спорт, і тут, блін, бачу сторі Тіни. І думаю, "ну супер, тепер мені соромно" і займалась тільки що. Спасибі, Тіна, чи що😂😂😂😂😂😂😂», «Відмінне,а ваше?🥰😍💖», «Тіна , як завжди 🌸♥️», «Настрій😭». «Коли у Тиночки прямий ефір?».
До цього Тіна Кароль показала себе в захисній масці перед камерами. Нещодавно, у зв'язку з поширенням короноварису, Тіна змушена оголосила про скасування найближчих концертів і навіть перенесла свій тур по містах України.
Незважаючи на суттєві зміни в роботі, Тіна також продовжує з'являтися на різних заходах і показувати себе під час шоу "Голос" у стильних вбраннях. Однак, останнім часом зірка все частіше з'являється без макіяжу і в захисній чорній масці з фільтрами перед камерами.
Кілька днів тому з маскою на обличчі Тіну помітили в студії звукозапису з відомим артистом. А сьогодні, в тій же масці, зірка показала себе на невеликому ролику в соціальній мережі Instagram.
На чорно-білих кадрах можна також зауважити, що зірка позувала у звичайній кофті на замку, а доповнила свій образ окулярами зі стильним дизайном.
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