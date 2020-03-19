Тіна показала свою фігуру під час незвичайного тренування

Відома співачка Тіна Кароль після введення карантину, показала, як змінилося її життя вдома

Артистка не так давно розповіла про те, що змушена була забрати свого єдиного сина Веніаміна з Лондона, скасувала концерти і навіть змінила свій графік роботи в цілому, повідомляє Politeka.

Цього разу Тіна показала, як проводить час вдома, після появи вільного часу в її графіку. Як виявилося, артистка любить проводити тренування на вулиці. У розділі Сторі Instagram Тіна показала, як тренувалася на вулиці у власному дворі.

ці кадри відразу опублікували на сторінці "Фантіно", щоб шанувальники також могли поділитися своєю думкою з приводу побаченого.

«А як ваш настрій?», – пишуть на фан-сторінці Тіни.

Шанувальники відразу ж відповіли:

«Лежати в ліжку😂❤️», «Коротше, я филонила, пропустила спорт, і тут, блін, бачу сторі Тіни. І думаю, "ну супер, тепер мені соромно" і займалась тільки що. Спасибі, Тіна, чи що😂😂😂😂😂😂😂», «Відмінне,а ваше?🥰😍💖», «Тіна , як завжди 🌸♥️», «Настрій😭». «Коли у Тиночки прямий ефір?».

До цього Тіна Кароль показала себе в захисній масці перед камерами. Нещодавно, у зв'язку з поширенням короноварису, Тіна змушена оголосила про скасування найближчих концертів і навіть перенесла свій тур по містах України.

Незважаючи на суттєві зміни в роботі, Тіна також продовжує з'являтися на різних заходах і показувати себе під час шоу "Голос" у стильних вбраннях. Однак, останнім часом зірка все частіше з'являється без макіяжу і в захисній чорній масці з фільтрами перед камерами.

Кілька днів тому з маскою на обличчі Тіну помітили в студії звукозапису з відомим артистом. А сьогодні, в тій же масці, зірка показала себе на невеликому ролику в соціальній мережі Instagram.

На чорно-білих кадрах можна також зауважити, що зірка позувала у звичайній кофті на замку, а доповнила свій образ окулярами зі стильним дизайном.

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