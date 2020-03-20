34-річна російська актриса Катерина Шпіца закликала полонников "не сумувати" у зв'язку з карантином і опублікувала відверті фото

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася знімками в своєму мікроблозі в Instagram. На одному з них красуня з'явилася в купальнику на пляжі. Катя тримала в руках і чистила апельсин. Правда шанувальники звернули увагу більше на її ваблять округлості, і не тільки стосовно бюста - деякі задалися питанням, чи не вагітна вона годиною, дивлячись на "збільшений" живіт.

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"Хлопці, не сумуємо! З'їжте мандаринку або апельсинки або солодкого чаю з лимоном випийте 😊А ще класна річ - цитрусовий гель для душу! Ці аромати піднімають настрій!", - поділилася актриса, зазначивши, що архівне фото, і в даний час вона в Москві.

Шанувальники бурхливо обусждают пост Шпиці: "А у багатьох є алергія на цитрус ... наприклад я"; "Гель для душу теж з'їсти?🙈🙈"; "Є відчуття, що коли одного разу Боги перестали гніватися і вирішили подарувати світові щось прекрасне 🤗"; "Прочитала і згадала, що є мандаринка, сподіваюся допоможе 😉"; "Краще горілки"; "Я бачу кругленький животик?"

На цьому "роздягненому" фото Катя не зупинилася і опублікувала ще одне. Актриса з'явилася в легкій сукні білого кольору, застигнувши в пікантний момент. Дівчина йшла обертом так, що спідниця задерлася практично до непристойності.

"Думайте про хороше 😊 Не качайте маятник. Білий - колір надії.", - підписала кадр зірка.

"Гарне фото, і Ви на ньому така цікава, вираз обличчя. Мені подобається)"; "Ух ти яка!!! 👏👍🌹"; "Я б одружився на тобі, Катерино!!"; "С*уальная дюймовочка😍❤️"; "Мати чесна ! Ось це так ! Класне фото ! І Катерина чарівна,а до речі білий тобі дуже йде", - пишуть в коментарях.

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