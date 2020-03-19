Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала нове фото в Instagram

На фото Віра позує зовсім без одягу, а тільки в одних золотистих рукавичках. Вона повернула голову в бік і заплющила від задоволення очі. Кекелія доповнила образ блискітками на тілі. На тлі нічого не було, фото виявилося студійним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Рукавички - ще один відмінний засіб захисту;)", - написала Віра.

Фанати встигли поставити більше однієї тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Шикарно! Ви супер!)", "Дивовижна.Такі стильні ,блискучі фото ", "Боже, як це красиво", "Божественна".

Раніше ми повідомляли, що співачка, зірка "95 Кварталу" Віра Кекелія позувала в незвичайному і дуже стильному образі.

Віра, ймовірно, сидить на стільці, схопившись за пояс плаща і затягнувши його міцніше. Дівчина трохи схилила свій зухвалий наряд тому і під ним показалися стрункі ніжки в колготках у сіточку. Більше з одягу на Кекелии, по всій видимості нічого не було.

Варто відзначити, що під плащем виднівся шматочок оголеного тіла. Завершували стильний образ вузькі окуляри.

Повідомлялося, що сама голосиста красуня «Кварталу 95» порадувала публіку відвертим кадром.

Так на одному з нових опублікованих фото, Віра Кекелія позує у вечірній сукні, всипаному блискітками і з відкритою спиною. Образ доповнила білосніжна накидка, як боа, тільки хутряна.

На іншому - білизняному варіанті коктельної сукні, яке артиска "запримітила" ще з осені, також відкрита спина, артистка варто, як і на першому знімку, в півоберта і пронизливо дивиться в об'єктив камери.

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