Ганна не змогла приховати фігуру в напівпрозорому вбранні на шоу

Українська співачка MARUV з'явилася в незвичайному вбранні під час зйомок телешоу

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила показати, як проходили зйомки шоу, в якому вона взяла участь не так давно. На серії кадрів зірка вирішила з'явитися в похмурому вбранні, ледь прикрившому її фігуру, повідомляє Politeka.

Так, цього разу артистка з'явилася зі звичним яскравим макіяжем на обличчі і в напівпрозорій кофті, з-під якої помітно білизна, в чорному піджаку і в короткій спідниці. Проте із-за короткого і відвертого вбрання Ганна засвітила зайве - звисають бочка. Обтягуючий вбрання, схоже, помітно виділив її фігуру.

Проте багато користувачів мережі не були байдужі і як завжди написали досить гострі коментарі в дарес зірки, не забувши при цьому пократиковать її фігуру.

«Хто вже дивився @studiasoyuz зі мною і @vadimgalygin ?Якщо ще не бачили, то шукайте в інтернеті)))) я теж зараз шукаю 😂😂😂», – підписала нові фото артистка.

Раніше MARUV здивувала природним видом без макіяжу. Ганна є любителькою здивувати не тільки яскравими латексними образами на виступах, але ще й провокаційними і вельми відвертими танцями під час концертів.

Так, представлених на кадрах – невеликих роликах в Сторі – зірка показала себе без макіяжу і будь-яких укладок. Примітно те, що волосся зірки вже галузі і темні корені дуже помітні на пофарбованих в синій колір волоссі. Також особа артистки привертає увагу до себе тим, що без будь-якого макіяжу і маскувальних засобів воно виглядає помітно пухлее.

Зазначимо, оскільки кадри були представлені в спеціальному розділі Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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