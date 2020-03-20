Українська співачка MARUV з'явилася в незвичайному вбранні під час зйомок телешоу
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила показати, як проходили зйомки шоу, в якому вона взяла участь не так давно. На серії кадрів зірка вирішила з'явитися в похмурому вбранні, ледь прикрившому її фігуру, повідомляє Politeka.
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Так, цього разу артистка з'явилася зі звичним яскравим макіяжем на обличчі і в напівпрозорій кофті, з-під якої помітно білизна, в чорному піджаку і в короткій спідниці. Проте із-за короткого і відвертого вбрання Ганна засвітила зайве - звисають бочка. Обтягуючий вбрання, схоже, помітно виділив її фігуру.
Проте багато користувачів мережі не були байдужі і як завжди написали досить гострі коментарі в дарес зірки, не забувши при цьому пократиковать її фігуру.
«Хто вже дивився @studiasoyuz зі мною і @vadimgalygin ?Якщо ще не бачили, то шукайте в інтернеті)))) я теж зараз шукаю 😂😂😂», – підписала нові фото артистка.
Раніше MARUV здивувала природним видом без макіяжу. Ганна є любителькою здивувати не тільки яскравими латексними образами на виступах, але ще й провокаційними і вельми відвертими танцями під час концертів.
Так, представлених на кадрах – невеликих роликах в Сторі – зірка показала себе без макіяжу і будь-яких укладок. Примітно те, що волосся зірки вже галузі і темні корені дуже помітні на пофарбованих в синій колір волоссі. Також особа артистки привертає увагу до себе тим, що без будь-якого макіяжу і маскувальних засобів воно виглядає помітно пухлее.
Зазначимо, оскільки кадри були представлені в спеціальному розділі Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережу