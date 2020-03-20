Російський співак і комік Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, нагадав шанувальникам про дуже приємне свято

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Свій пост він супроводив фотографією, на якій він робить з рук форму серця.

«Сьогодні Міжнародний День Щастя!!! Завтра буде теж якесь хороше свято. Будьте здорові і щасливі!!!», - написав Ревва.

За кілька годин його пост зібрав понад 28 тисяч лайків. Не стримався навіть композитор Ігор Ніколаєв, який залишив лайк під фото колеги. Шанувальники артиста позитивно відреагували на привітання, зазначивши, що зараз це дуже вчасно.

«Всіх зі святом щастя», «Дякую за хороший настрій», «Саша, убийте вірус новим хітом. Проти вас він безсилий», «Спасибі за Ваш позитив! Так набридли проблеми!», «Щастя - це здоров'я», «Люблю людей на позитиві, особливо вас!!! Заряджаєте завжди позитивними емоціями», «Ми всі напевно чекаємо тільки одне свято! Коли все це закінчиться», «Саша показує емоції, коли йому ДУЖЕ СТРАШНО!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що, на думку пластичного хірурга Тимура Хайдарова, Олександр Ревва звертався за допомогою до фахівців. Він упевнений, що до зовнішності зірки доклав руку пластичний хірург. За припущенням хірурга, Ревва зробив ринопластику, так як раніше у нього була викривлена перегородка. Після операції ніс став рівніше і менше. Також у Олександра тепер немає навислих век завдяки блефаропластиці. Це видно, якщо придивитися, як зменшилася випученність очей. Блефаропластика також позбавила Пирожкова від зморшок в області очей, обвисання шкіри і мішків.

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