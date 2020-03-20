Відома українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала незвичайну фотосесію в блискучому вбранні

Артистка вирішила показати себе в стильному образі, хоча видна лише крихітна частина її наряду з блискучої тканини, пише Politeka.

В цей раз Никитюк з яскравим макіяжем на обличчі і з акцентом на пухкі губи з'явилася в чуттєвому образі. Свій наряд Леся вирішила доповнити чорним капелюхом і акуратними сережками-кільцями такого ж відтінку.

Волосся Никитюк вирішила розпустити. При цьому в підписі зірка звернула увагу не на новий образ, а розповіла про те, що хоче познайомитися зі своїми шанувальниками, навіть тими, хто раніше її неодноразово критикував.

«Сьогодні нас стало більше) аж на 100 до😎 давайте знайомитися ?! Напиши з якої ти країни, міста або смт, і чому на мене підписався (лась)! Ви теж тітка Наташа пишіть😆❤️ Спасибі мої 3.3🌟Хай вам всім щастить🥰🙏 Сьогодні нас стало більше на 100к🙈🥰Давайте знайомиться новенькі)! Напиши звідки ти (країна, місто) і чому на мене підписаний🥰🙏Спасибі що зі мною🌟 # 3.3 млн # друзі #forever», – написала Леся.

До цього Никитюк вирішила здивувати розповіддю про те, чому фактично ніхто не може зробити її нормальні і гідні фото, а також представила перші вдалі, на її думку, кадри.

На нових фото Леся позувала в золотистому топі, спустивши один рукав з плечей, яскраво-жовтих лосинах з високою талією і такого ж відтінку взуття - ботфортах, зроблених з тієї ж тканини. Причому на другому кадрі зірка вирішила блиснути пишними грудьми без фотошопу, як зазначила сама Никитюк.

«#фотографОтБога Ось багато було у мене фотосесій,а от що б я залишилася задоволена результатом ... не завжди бувало;( Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози... всі ось ці «задники» різнокольорові.. коротше не можу я знайти людей які покажуть мене - мною!!! Ну або відкриють жіночність!», – написала Никитюк під новими кадрами.

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