Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", і Леся Нікітюк здалися разом на "Лізі сміху"

На фото Нікітіна позує в довгій сукні з прозорим верхом. Поруч стоїть Нікітюк, яка оттопырила п'яту точку в блискучому костюмі. Образ Леся доповнила кумедну гримасу. Катерина ж сміялася на кадрі. На тлі можна побачити людей, які прийшли на зйомку програми. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зберігаємо позитив! Гортай карусель, яка тобі більше подобається?", - написала Нікітіна.

Перша в коментарях відзначилася сама Никитюк. Вона написала "Оооо" і поставила сердечка. Фанати встигли поставити більше 2500 лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу зірок, а також ставили смайли з посмішкою.

Раніше ми повідомляли, що Лера Товстолес, Катерина Нікітіна та інші актриси показали, хто вони за національністю.

Перевірка показала, що актриса Лера Товстолес опинилася на 45% турецьких кровей. Українкою ж вона була лише на 44%, якщо вірити забавному додатком, за допомогою якого вона дізналася.

Катерина Нікітіна навпаки, виявилася українських крові на 48%. На другому місці у неї грецькі риси обличчя - 32%.

Повідомлялося, що актриса Студії "Квартал 95" показала, як проводить свій типовий день - спосіб для демонстрації артистка вибрала дуже відвертий і специфічний.

Свою відмінну фізичну форму Катерина Нікітіна показала, побавившись на сходах у будинку, роздягаючись в душі, а також відкриваючи дверцята холодильника.

Так Катерина похвалилася розтяжкою і "розставляла свої стрункі ніжки практично всюди в будинку:

"Типовий день з життя гімнастки...", - підписала Катерина відео.

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