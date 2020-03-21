Популярна українська виконавиця Оля Полякова здивувала витівкою з коміком і шоуменом Євгеном Кошевим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Відома співачка анонсувала програму «Розсміши коміка», де виступила в ролі журі.

«Сьогодні ми з Євгеном Кошовим зробимо ваш вечір. Дивіться прем'єру нового випуску «Розсміши коміка» в оновленому форматі на 1+1. Залишайтеся вдома, вмикайте телевізор і піднімайте собі настрій!», – підписала Полякова.

На фото з шоу вона сидить за столом у чорному топі з бахромою і яскравому стеганном жакеті жовтого кольору.

Женя Кошовий в тостовке кольору неба.

В коментарях українці відповіли, що з нетерпінням чекають шоу.

«Пора вже пісню перезаписати, вся передача стала на українському», «Мені здалося, чи інтер'єр студії змінився трохи?», «Про, як раз заряд позитивного настрою 😊 те, що потрібно🌷 а мій останній пост про те як відчути себе у відпустці 👒 не виходячи з дому», «Чекаю», – написали під фото.

Нагадаємо, що Ола Полякова зізналася, які труднощі їй довелося подолати, перш ніж вона стала справжньою зіркою. Сьогодні головна суперблондинка України справжня знаменитість з цілою армією шанувальників. Однак, на початку своєї кар'єри Полякової довелося несолодко. За її словами, на те, щоб стати зіркою, у неї пішло 15 років.

Артистка також розповіла, що на самому початку кар'єри заздрила іншим, більш популярним співачкам.

«За ці роки у мене було всяке: і нервові зриви, і відчуття, що життя дуже несправедлива до мене. Я думала: «Ось чому ці нещасні дурепи співають в телик, а я, така талановита, сиджу на дивані?», - зізналася співачка.

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«Як коронавирусе, щоб не цілуватися. Як треба вітатися. Поїхали…», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Полякова спочатку вітається з Потапом ногами, потім ліктями, а після цього – стукается з ним п'ятими точками.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість: "Оля, тут же діти!".

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