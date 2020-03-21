З'явилася інформація про нову кохану Бреда Пітта

Голлівудський красунчик Бред Пітт, після двох невдалих шлюбів з Дженніфер Еністон і Анджеліною Джолі, зовсім недавно помітили в компанії актриси Алії Шокатт.

В ЗМІ відразу охрестили новою парою, і не дарма. Бред Пітт і Алія Шокатт останнім часом стали все частіше з'являтися на публіці разом, а також проводити спільний дозвілля. Інсайдер, наближений до Пітту розповів, що ще в 2019 році актор зізнався, що Шокатт його шалено зацікавила, зазначивши, що дівчина є однією з найбільш прекрасних представниць жіночої статі у всьому Лос-Анджелесі, з якими він коли-небудь спілкувався.

Зараз же Бред Пітт намагається правильно покращувати відносини з Шокат, щоб все не зіпсувати.

Варто відзначити, що раніше, папараці помітили Бреда Пітта і Алію Шокатт разом в одному з фаст-фудів Лос-Анджелеса. Пара невимушено купувала бургери на обід, поки наглядові фотографи встигли застукати.

Журналісти буквально змусили його зізнатися, що романтичних відносин у акторів немає. Навіть сама Шокатт не раз заявляла пресі про те, що її більше цікавлять відносини з жінками, ніж чоловіками.

Нагадаємо, що на бродвейській виставі Mike Birbiglia One-Man Show Бред теж був не один, але також був присутній з Алією.

У вересні пара відвідала прем'єру постановки A Play Is A Poem, а далі поїхали удвох на машині.

Поки точно невідомо, наскільки серйозні стосунки Бреда до дквушке, яка молодша за нього на 25 років. Деякі припускають, що Шокат може використовувати Пітта для піару своєї поки неоглушительной кар'єри.

Алія, відома за ролями в картинах «Затримка в розвитку», «Рубі Спаркс».

Також ми писали, що Бреда Пітта почали все частіше помічають у компанії екс-дружини Дженніфер Еністон. Люди стали говорити, що пара хоче возз'єднатися.

Нещодавно до обговорення теми роману підключилася мама актора – Джейн Ета. Остання в захваті від того, що пара помирилася і відновила відносини.

Нагадаємо, Бред Пітт зганьбив принца Вільяма і Кейт Міддлтон на очах у всіх.

Як повідомляла Politeka, Бред Пітт вперше заговорив про возз'єднання з Еністон: "Мені дуже приємно".

Також Politeka писала, що Бред Пітт і Еністон після гучного возз'єднання готуються до "медового місяця".