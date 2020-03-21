Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вразила відвертою витівкою на камеру на популярному ток-шоу

Як повідомляє Politeka, знімки опубліковані на сторінці «Студія Квартал 95» в Instagram.

Так, мова йде про ток-шоу, де треба розсмішити двох коміків, щоб виграти гроші. Никитюк прийде туди зі своєю подругою Олею, з якої вже була на проекті кілька років тому.

Під час однієї з сценок Нікітюк починає роздягатися, демонструючи форми в «прозорому» вбранні. В якийсь момент дівчина ставати на коліна, застигнувши в непристойній позі. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Боже, нарешті!», «вогонь», «ось це сексі», «божественний вигляд», «вау, Леся! Можна буде подивитися», - пишуть вони.

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На фото Нікітіна позує в довгій сукні з прозорим верхом. Поруч стоїть Нікітюк, яка оттопырила п'яту точку в блискучому костюмі. Образ Леся доповнила кумедну гримасу. Катерина ж сміялася на кадрі. На тлі можна побачити людей, які прийшли на зйомку програми.

"Зберігаємо позитив! Гортай карусель, яка тобі більше подобається?", - написала Нікітіна.

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