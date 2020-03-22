Відома українська співачка Настя Каменських показала нове спекотне фото в Instagram

На фото Настя позувала в зеленому комбінезоні з пристойним декольте. Образ вона доповнила великою кількістю прикрас на шиї. Каменських села на бильце великого стільці за столиком, де є кнопка. Це виявилося суддівським кріслом "Голосу країни". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тепер я чекаю неділь навіть більше! Ми всі дуже старалися, щоб порадувати вас, поки ви вдома, підтримати і здивувати)

А є чим дивувати! Лірика, драйв та шалена енергетика - все це ви почуєте, побачите і відчуєте вже сьогодні о 21:00 на 1+1!", - написала Каменських.

Фанати встигли поставити понад 35 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Красива, шикарна Настя. Спасибі за концерт в ефірі, це було шикарно", Ну нарешті, Настю відокремили нормально, nice", "чи рекламу-розлучення, де даруйте автомобіль? Або Вас використовують в темну?".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських влаштувала справжнє шоу дому заради шанувальників.

Настя вирішила показати, як відпочиває разом з колегами, але ще й влаштувала прямий ефір разом з ними, щоб урізноманітнити домашні будні під час карантину.

цього разу Настя показала, як відпочивала вдома разом з друзями та колегами, а також влаштувала цілий домашній концерт перед камерою. Зірка мило позувала сидячи на підлозі і спілкуючись з колегами, а також відповідаючи на запитання шанувальників.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських показала стильний кадр зі студії звукозапису.

За словами Каменських, на карантині вдома можна проводити час з користю, тому вона має намір поспілкуватися з шанувальниками в прямому ефірі, розповісти про свою музику і поговорити про майбутні музичних композиціях.

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