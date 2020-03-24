Російська співачка Ольга Бузова опублікувала відео, присвячене карантину

Зірка постала перед своїми підписниками, лежачи на ліжку з білими простирадлами, пише Politeka.net.

Ролик починається з того, що артистка лежить в ліжку з м'якою іграшкою у вигляді єдинорога, і чує дзвінок будильника. Дівчина відключає звук і лежить далі, однак дзвін почувся знов. Тоді Бузова піднімається з ліжка, вигукуючи слово: "Зйомки!".

Зірка біжить до вікна, відкриває штори і виглядаючи у вікно, посміхаючись вимовляє: "Ні". Після цього артистка знову біжить на ліжко і вкривається ковдрою.

"Всім, хто зараз перебуває вдома на карантині - присвячується ❤️. Ранок буває таким добрим, коли тобі нікуди не треба поспішати 🤗🏠.

Поки є можливість, відпочивайте, висипайтеся і проводьте більше часу з рідними. 🙏🏻 #карантин", - підписала відео Ольга.

За чотири години пост зібрав більше одного мільйона переглядів і багато коментарів.

"люблю тебе ❤️", "Блін як же класснооо, аж настрій", "Дякую за відео! Тільки позитивне мислення й оптимізм допоможе впоратися з усіма недугами🙏", "А ми купили квиточки на концерт, чекали чекали..... Ех, перенесення аж на листопад", "Я ненавиджу твій будильник ⏰😂 5 будильників з різницею в 2 хвилини😈 Не розумію як ти їх постійно вимикаєш і вирубаєшся миттєво назад😂😴🙈", "Такі відео подобається найбільше", "О боже у тебе такий милий сміх😆", "❤️❤️❤️ми теж любимо вас", "найкраща на світі👑 Люблю тебе💋❤️", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що Ольга Бузова закрила доступ до сторінки, тому тепер її відео і фото відображаються не для всіх.

Нагадаємо також, що Оля Бузова позувала в білому топі з написами і білій пишній спідниці, а наречений Дава - у рожевій футболці, картатій сорочці та джинсах.

Хлопець обняв красуню стоячи ззаду. Оля трохи повернулася до Дави, закрила очі і посміхнулася. В цей час бойфренд поцілував дівчину в щоку.

"З днем народження, улюблений @dava_m 🧸❤️ Чекаю тебе, щоб усе сказати особисто...🤤", - підписала знімок закохана дівчина.

Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".

А ще Politeka писала, що Оля Бузова без сорому посвітила перевагами в розпусному пеньюарі: "Навіщо таке виставляти?".

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