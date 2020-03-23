Ганна показала, як веселиться з подругою в незвичайному вигляді

Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як розважається вдома з подругою на карантині

Після введення карантину зірка припинила свої зйомки і проекти, перейшовши на віддалений режим роботи. Тим не менш, це не заважає їй розважатися з друзями і коханими вдома, пише Рoliteka.net.

цього разу зірка насмішила мережа, показавши незвичайне вигляді на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

У новому відео зірка разом з подругою подуркувала на камеру. Завдяки спеціальному фільтру при зйомці їх голови здаються непропорційно великими, а граюча стильна музика створила потрібний настрій для веселих артистів:

«Хто з нас Белла? @klavacoca скоро в #квартира69 @69apt ,а поки розповідайте, як справи?)», – написала під роликом Ганна.

Варто відзначити, щоб привернути увагу до себе, Седокова також показала, як виглядає без макіяжу і будь-яких прикрас. При цьому особа зірки помітно змінилося – губи стали більше і вилиці стали більш виразними. У відео трохи пізніше Ганна зазначила, що це все завдяки її новому Інста-фільтру, адже попередній її фільтр був чомусь видалений.

До цього Седокова з'явилася на зйомках шоу "Квартира 69" в одному боді.

Так, на представлених фото зірка з пишними і розпущеним волоссям показала себе в кольоровому боді, з ременем на талії і незвичайних колготках в клітинку. Причому на деяких кадрах свій наряд зірка доповнила червоним вільним плащем.

«Через годину закінчиться наш перший знімальний день #Квартира69 і я зібрала тут кращих. Тих, хто висловлюється в моєму серці, тих, ким я щиро захоплююся, тому що вони не схожі ні на кого, тому що стандарти для нас ❤️ Скоро в ефірі #квартира69 #69apt 🎥💥», – підписала кадри Ганна.

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