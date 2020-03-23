Екс-солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва влаштувала затишний відпочинок з незвичайною маскою на обличчі

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка опублікувала кілька кадрів, зроблені під час її відпочинку вдома з "кривавою" маскою на обличчі, пише Politeka.

Після того, як у артистки з'явився вільний час на себе і сім'ю, вона почала активно займатися собою і встигла розповісти про свої будні в спеціальному «ДоДо-блозі». цього разу артистка позувала перед дзеркалом з незвичайною брудно-бурою маскою на обличчі і в рожевому стильному халаті з незвичайним принтом на грудях.

Причому сама Надя з часткою гумору зазначила, що дана маска є зовсім не фотогенічною. Варто також відзначити, Надя не так давно розповіла про свої головні правила для хорошого життя:

"Правило перше – планувати все, правило друге – пам'ятати про особисте життя, правило третє – відпочивати, правило четверте – цінувати близьких, правило п'яте – займатися улюбленою справою, правило шосте – доглядати за шкірою обличчя, правило сьоме – знаходити те, що надихає, правило восьме – створювати собі маленькі радості".

До цього ж зірка вирішила не тільки здивувати новим спортивним нарядом у весняному стилі, але ще й цілим розповіддю про те, як потрібно себе правильно мотивувати.

Схоже, поради зірки і справді працюють, адже вона встигає не тільки брати участь у різних шоу, бути суддею у "Лізі сміху", роз'їжджати по концертах, але ще і проводити час з коханим чоловіком, а також розвивати свій власний магазин.

Так, на сторінці в Instagram Надя поділилася мотивуючим постом і розповіла, що їй допомагає тримати себе "на плаву".

Мене підсадила на аудіокниги @borodina Тепер, у мене немає відчуття, що в дорозі - я втрачаю час. Тепер все навпаки) Іноді я чекаю, коли ж я опинюся в машині і послухаю щось, що мене надихає. А ще знаєте, деякі люди дивляться телик і з ним розмовляють?) Так от я так роблю з аудіокнигами 😂 Я повторюю в слух, погоджуюся, починаю сперечатися, зупиняю, щоб запитати - « гей, в сенсі, серйозно?? Ось так треба робити?)))», – розповідає Надя в Instagram.

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