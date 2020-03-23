Співачка Аліна Гросу здивувала гарячими кадрами в своїх Instagram-сторіз

На архівних кадрах Гросу бавиться у компанії м'язистих хлопців, а сама при цьому з усім ентузіазмом демонструє підкачані сідниці в запальному танці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

Так, артистка вирішила згадати період свого творчого життя, коли вона була ще зовсім юна - зокрема кліп на пісню "Давай устроим беспредел". На кадрах артистка нібито мчить на швидкості в авто, а після танцює з шоу-балетом вельми відвертий танець. Аліна була при яскравому макіяжі, в которотеньких шортах і навіть частково на відео засвітила свої сідниці. Навколо неї роїлися засмаглі хлопці і фігуристі дівчата, всі разом вони дружно і весело "відривалися" під музику.

Відзначимо, що можливості прокоментувати відверті архіви Гросу у її шанувальників цього разу не було, але раніше вони неодноразово відзначали, що Аліна вміє "не по-дитячому запалити" та від милої "Гросу-бджілки" (однойменний хіт тоді ще маленької артистки Аліни Гросу) і слід прохолов. Тепер вони милуються пишногрудою витонченою красунею-артисткою.

Раніше повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу не посоромилася своїх емоцій на вечірці з чужим чоловіком.

Чутки про те, що 36-річний Роман Полянський та 24-річна Аліна Гросу мають крім робочих відносин та інші, ходили давно. Актор знявся в декількох кліпах співачки, де грав роль героя-коханця. Після цього парочка з'являлася разом на деяких заходах. А на вечірці телеканалу Dомашний і зовсім не ховали свої почуття.

Весь вечір актор і співачка ніжно перешіптувалися, обіймалися і витанцьовували під пісні Валерія Сюткіна. Парочка залишила захід ближче до 12 ночі і трималися за ручки.

Повідомлялося, що відома співачка Аліна Гросу здивувала фотозвітом з останнього концерту, з'явившись разом з Іриною Білик.

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами з виступу.

цього разу зірка вирішила представити кадри, зроблені під час свого концерту. У Инстаграме на сторінці зірки можна побачити також кадри після виступу, на яких молода і щаслива співачка мило позувала разом з хрещеною мамою – Іриною Білик.

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