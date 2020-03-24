Відома співачка Світлана Лобода показала ідеальні форми в золотому бікіні під час відпочинку

В цей раз знаменита артистка показала добірку кадрів, що демонструють її фігуру в одному лише крихітному купальнику золотистого кольору, повідомляє Politeka.

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram артистка показала краще кадри з відпустки, за яким, як висловилася сама співачка, дуже сумує останнім часом.

На представлених кадрах задоволена і відпочила Світлана щасливо позувала на лазурному березі і ніжачись у воді. Як можна помітити, постійні заняття спортом, йогою і правильно харчування вигідно позначилися на фігурі артистки.

Зараз сама зірка перебуває вдома на карантині з дітками і тому у вільний час почала активно вести соціальну мережу Instagram. Серії стильних і раніше не публікованих кадрів привертають безліч прихильників, як, втім, і недоброзичливців.

Як відомо, не так давно Стас Пшеніцин дав досить неоднозначне і скандальне інтерв'ю, в якому намагався всіляко очорнити зірку і розкривав «її комплекси». За словами Стаса Пшеницына, який з'явився в програмі "Зірки зійшлися" на російському каналі НТВ, зірка постійно спізнювалася на власні концерти лише тому, що довго приводила себе в порядок.

І, як стверджує нібито екс-концертний директор Пшеніцин, Світлана комплектує з приводу того, що дуже худа і «у неї відсутня попа.

«Я бачив її без гриму, без поролонових всіх речей. Ну вона худа дівчина. Комплекси у неї є», – говорив Пшеніцин в інтерв'ю, явно перебільшуючи.

як спростування висловлювань "екс-директора", сама Нателла Крапівіна представила в Instagram відеозапис з відпустки зірки. У ролику видно бездоганна фігура Світлани, а також те, як багато над нею працювала зірка.

Замість коментарів, Лобода репостнула зауваження Нателлы до себе в Instagram:

«Ржу не можу! Клоун, Стасик Пшеніцин, зробив мій день! Самозванець ходить по жовто-прессным виданням і каналах і розповідає, що він був директором, ЛОБОДИ!🤦🏻‍♀️ директором КАРЛ!! Тобто мною!! 😭 Мені, звичайно, дуже шкода, що доводиться приділяти увагу паразитів, але раз вже наші ЗМІ такі всеїдні, то подкину їм ще гівна на лопаті. У Лободи поролони в попі від народження, а ще пропелер там же! тому вона літає! А деяким повзати до кінця життя. з жопою на плечах замість голови», - сказано на сторінці Нателлы.

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