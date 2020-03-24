Настя розповіла, як провести час вдома з користю для себе

Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла, чим себе зайняти вдома під час дотримання карантину

Цього разу Анастасія розповіла під стильним знімком, який представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, про те, як перемогти нудьгу під час ізоляції і провести час з користю для себе, пише Рoliteka.net.

На представленому фото Настя з легким макіяжем на обличчі і акуратним укладанням позувала у світлому гольфі білосніжного кольору. Руками зірка як би підкреслила свою талію, а сама дивилася в бік від об'єктива.

Сам кадр був представлений для залучення уваги шанувальників, тоді як в підписі артистка розповіла про особистому топі сайтів і курсів, які їй подобається вивчати.

«Отже, сьогодні ми продовжимо говорити про саморозвиток. Ще один з моїх порад, чим себе зайняти під час режиму #stayhome & #staysafe і роботи з дому - це виділяти час на корисні курси, більше часу на себе і свої плани 📝

Головне, це правильно розподілити час і зайнятися чимось, крім штурму сайтів з серіалами 😁

Зараз основні види моєї діяльності будинку - це робота віддалено, спорт і онлайн тренування з вами, мистецтво і музика, книги і особистісний розвиток.

В плані останнього, для себе я вибрала кілька прикольних сайтів і курсів, які люблю вивчати. Посилання на них я прикріпила в сторіс, а нижче напишу вам списочок!

📎 Coursera

Вивчення мов, літератури, мистецтва, економіки, психології, бізнесу та багато іншого. ⠀

📎 навчання в Hogwarts

Показали б мені це в школі і я була б найщасливішою дитиною. Хоча і зараз, зізнаюся, очі мої радісно спалахнули, адже кожен з нас практично зростав з Гаррі😂

📎 TED

Кращі фахівці різних областей розповідають про потрібних і важливих речах.

📎 Додаток на телефон Google Arts & Culture. Стільки цікавих статей про мистецтво та культуру різних країн», – розповіла Настя про своїх інтересах.

До цього на своїй сторінці співачка вирішила провести прямий ефір, під час якого не тільки поспілкувалася з шанувальниками, але ще й показала фанатам вправи, завдяки яким тримає свою фігуру у формі.

Причому на початку ролика Настя обурилася поведінкою багатьох українців, які замість того, щоб залишатися вдома, вирішили влаштовувати пікніки на вулиці.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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