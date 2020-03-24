Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове фото в Instagram

На фото Кумейко позує в чорному спортивному костюмі. Анастасія зробила розтяжку, закинувши одну ногу на підвіконня і вигнувши спину, а також піднявши одну руку над собою. На тлі можна побачити фіранки, балконні двері, батарею і велике вікно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Карантин перестає бути млосним. На арену виходить підвіконня", - написала Кумейко під фото.

Фанати не змогли оцінити публікацію або поставити лайки. Все із-за того, що вона була зроблена в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що відома українська виконавиця Анастасія Кумейко показала розкішне тіло в одному халаті.

Так, дівчина в одному халаті присіла на столі і розповіла про книги, читати які їй сподобалося найбільше. У список потрапили: «Перехрестя» Володимира Чепового, «Радикальне прощення» Коліна Типпинга, «Нова Земля» Ергарта Толле, «Місто 2150» Тая Александера, «До зустрічі з тобою» Джоджо Мойеса, «Місто жінок» Елізабет Гілберт, «Іванка. Відати і зцілювати» Олександра Руденко, «Кафка на пляжі» Харукі Муракамі, «Таємниця літаючої жінки» Лін Бао, а також «Про любов» Веллера.

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове святкове фото в Instagram.

На кадрі Настя позує тільки в чорному боді або закритому купальнику. Вона лежить на просторому ліжку, а образ доповнила чорними окулярами. На голові можна побачити зав'язане рушник.

Дякую за ваші теплі слова і привітання! Я щаслива. Кожне побажання я запускаю в космос, воно точно збудеться! Люблю вас!", - написала Настя під фото.

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