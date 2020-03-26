31-річна російська актриса Крістіна Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, розбурхала свіжим фото і зверненням до шанувальників
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Інстаграм, на якому постала в чудовому образі в плащі бежевого кольору. Крістіна зібрала волосся в хвіст і нанесла яскравий макіяж зі "стрілками" на очах і темно-рожевою помадою.
Дівчина знялася з висоти, вийшовши на балкон, і повернувшись спиною до об'єктиву. Асмус блиснула зухвалим поглядом, кинувши його через плече. На її обличчі грала легка усмішка.
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"Хочу мотиваційне кіно. Або книгу. Або пісню. Чи цитату. Ну або просто комент прикольний напишіть 🤪", - підписала фото актриса.
Шанувальники почали захоплюватися її красою, поставивши менш ніж за добу більше 55 000 "сердечок", а також кидати в коментарі цікаві фільми та улублені пісні.
"Красоткаа 😍"
"Прекрасна💐"
"Дівчина-весна 🌸🦋🌷"
"Кльова фотка )"
"яка гарна 😍"
"У вас на спині щось в смужку"
"А як же Харламов?"
"❤️ ти як завжди краща, чудово виглядаєш)"
Раніше ми повідомляли, Асмус поскаржилася в соцмережі, що залишилася без роботи через карантин по коронавірусу. Красуня посвітила крутою шкіряною курткою, вибравши незвичний ракурс для фото.
"Я дуже сподіваюся, що скоро все це закінчиться... Позитивних думок вам всіх і бережіть себе і своїх близьких! 💚", - писала Крістіна.
"Крістіна,будьте обережні.Бережіть своїх рідних і близьких"; "Крістіна,спасибі за 💗Ви завжди така уважна.Здоров'я Вашій сім'ї🍀"; "Чудово виглядаєте!!!👍🔥"; "Офігенний куртець🔥😻", - писали в коментарях.
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