31-річна російська актриса Крістіна Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, розбурхала свіжим фото і зверненням до шанувальників

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Інстаграм, на якому постала в чудовому образі в плащі бежевого кольору. Крістіна зібрала волосся в хвіст і нанесла яскравий макіяж зі "стрілками" на очах і темно-рожевою помадою.

Дівчина знялася з висоти, вийшовши на балкон, і повернувшись спиною до об'єктиву. Асмус блиснула зухвалим поглядом, кинувши його через плече. На її обличчі грала легка усмішка.

"Хочу мотиваційне кіно. Або книгу. Або пісню. Чи цитату. Ну або просто комент прикольний напишіть 🤪", - підписала фото актриса.

Шанувальники почали захоплюватися її красою, поставивши менш ніж за добу більше 55 000 "сердечок", а також кидати в коментарі цікаві фільми та улублені пісні.

"Красоткаа 😍"

"Прекрасна💐"

"Дівчина-весна 🌸🦋🌷"

"Кльова фотка )"

"яка гарна 😍"

"У вас на спині щось в смужку"

"А як же Харламов?"

"❤️ ти як завжди краща, чудово виглядаєш)"

Раніше ми повідомляли, Асмус поскаржилася в соцмережі, що залишилася без роботи через карантин по коронавірусу. Красуня посвітила крутою шкіряною курткою, вибравши незвичний ракурс для фото.

"Я дуже сподіваюся, що скоро все це закінчиться... Позитивних думок вам всіх і бережіть себе і своїх близьких! 💚", - писала Крістіна.

"Крістіна,будьте обережні.Бережіть своїх рідних і близьких"; "Крістіна,спасибі за 💗Ви завжди така уважна.Здоров'я Вашій сім'ї🍀"; "Чудово виглядаєте!!!👍🔥"; "Офігенний куртець🔥😻", - писали в коментарях.

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