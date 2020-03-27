Популярна українська модель Алла Костромічова показала фанатам, як виглядає без макіяжу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Завтра, в суботу, 28-го березня, (не виключаю, що з карантином ви повністю загубилися у днях тижня і дати, я так точно, 2 рази перевірила яке сьогодні число 😂) о 17:00 у прямому ефірі добірка моїх улюблених вправ. Легкий рівень, підходить для всіх, крім красунь у положенні🤰. Зберігай, щоб не забути і приєднуйся!», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пост Костромічова супроводжувала знімком, де вона без макіяжу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Красуня», «Вау, яка природна. Неймовірна краса», «Божественна Алла. Супер вигляд», «Я чомусь подумав спочатку, що це Гретта Тумберг», «Така миленька», «дуже красива», - пишуть вони.

До цього ми писали, що провідна модельного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова опинилася в пастці в Німеччині з-за введеного там надзвичайного стану та закриття повітряного простору в Україні.

Супермодель намагалася дістатися в Україну з Нью-Йорка, але її стикувальний рейс скасували за кілька годин до того, як у нашій країні набули чинності обмеження в'їзду з-за кордону.

"Купа рейсів, які повинні були прилетіти в Україну до опівночі 17 березня, так і не вилетіли, - розповіла Алла. - Наш рейс скасували, і ми застрягли в Мюнхені. Україна закрила повітряний простір, а в Німеччині введено надзвичайний стан, закриваються всі готелі. Людям, у яких була всього лише одна ніч, щоб дістатися додому, завтра вже нікуди йти".

Дівчина акцентувала увагу, що зі свого боку вона виконала всі умови, щоб повернутися на батьківщину до початку дії обмежень.

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