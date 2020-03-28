Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва з'явилася в новому ефірі шоу "Ліга сміху" в стильному вбранні

В цей раз на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram з'явилися кадри зі зйомок Наді під час участі у гумористичному шоу "Ліги сміху". Як відомо, Надя є одним з членів журі в цьому сезоні і активно вболіває за свою команду, пише Politeka.

В цей раз на представлених кадрах Надя з'явилася в незвичайному суворому та стриманому вигляді. Схоже, спостерігаючи за одним із номерів молодих людей, Надя занадто захопилася і з серйозним виразом обличчя її зняли фотографи.

На співачці - джинсова куртка темного кольору з різнокольоровими вставками і світло-сіра майка. Також Надя позувала зі звичним яскравим макіяжем на обличчі з акцентом на червоні губи.

«Занадто емоційна Надя 😂❤️ . #надядорофеева #лигасмеха», «Зате красива завжди😚», «Ти красива😍😍😍», «Моя ж)», – написали у свою чергу прихильники під постом з новими знімками Дорофєєвої.

До цього на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram з'явилися кадри зі зйомок Наді і Олексія в спортивному стилі. Зірки з'явилися в яскраво-рожевих та фіолетових костюмах в рамках рекламної фотосесії і приємно здивували шанувальників вдалими образами.

Так, на двох преставлених кадрах Надя і Олексій позували в сдержаных нарядах кислотно-яскравих відтінків, а доповнили свої образи такого ж стилю верхнім одягом. Олексій позував в жовтій куртці на замку, а Надя у вітровому плащі ледь помітного сріблясто-блакитного відтінку.

Примітно, що на представленому кадрі можна помітити стару зачіску Наді - волосся артистки набагато довше тих, що зараз, а також тепер видно, що колір волосся дуже світлий. На знімку Надя з волоссям, укладеними в акуратні хвилі, яскраво посміхається і корчить "пики" разом з Позитивом.

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