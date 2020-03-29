Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час на вихідних

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фотографії з дому, передає Рoliteka.net. На першому знімку балерина сидить в гамаку на вулиці. В очі кидається її потворний образ – куртка-пуховик, надіта зверху футболки, голі ноги і яскраві червоні хутряні чоботи. У мережі відзначають, що цей образ не тільки позбавлений смаку, але і суперечить всім погодним правилами, адже надягати зимові чоботи під короткі шорти, як мінімум, дивно.

«Прекрасний суботній ранок», - написала балерина.

За годину пост Волочкової зібрав майже 2 тисячі лайків. Шанувальники не змогли залишити коментар під фото, так як балерина обмежила цю можливість у себе на сторінці. Зірка зізналася, що їй набридли хейтери, але іноді вона все ж відкриває коментарі, так як не може довго себе обмежувати.

Крім цього, Волочкова поділилася фотографією в сторіз, де вона стоїть в тій же куртці і чоботях, але під низ наділа спортивний костюм. Зірка стоїть біля каміна. Вона написала, що в цей час потрібно більше часу проводити вдома з коханими, створювати романтику і берегти здоров'я.

Раніше ми писали, що Волочкова влаштувала нічні розваги в купелі перед будинком. Балерина представила провокаційне відео, на якому традиційно позувала в купелі в ледь помітній нижній білизні без верху.

Нагадаємо, що Анастасія Волочкова всунула свої м'ячики у вузьке плаття: "ледь не вивалювалися".

Як повідомляла Politeka, мокра Волочкова показала, в якому вигляді ходить перед нареченим: "Запропонуйте коханим...".

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