Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала серію нових кадрів під час прямого ефіру на тренуванні

Даша - активний користувач соціальних мереж, тому намагається щодня поповнювати стрічку Instagram новими фото, навіть під час карантину. Під час ізоляції співачка вирішила влаштувати серію домашніх тренувань разом зі своїм тренером, пише Politeka.

Так, на нових кадрах Астаф'єва в стильному спортивному костюмі показала, як займається вдома і тренується перед камерою під чуйним наглядом свого тренера. У прямому ефірі Даша показала топ своїх кращих вправ для розминки на всі групи м'язів.

Також співачка блестнула ідеальними формами під час самого тренування з фітнес-резинкою і поговорила з чоловіком про важливість правильного виконання вправ, а також про те, як досягти хороших результатів завдяки спортивним заняттям.

Фанати ж не змогли прокоментувати публікацію або поставити їй лайки. Все із-за того, що фото опубліковано в сторіс Инстаграма, де немає такої функції.

До цього Даша взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим батькам і добре, Боженькі БРАВО! Ну, такий шедевр створили, що запитай, а навіщо зберігати людство, то відповім - Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

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