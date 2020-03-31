25-річна українська актриса Анна Кошмал, якій шалену популярність принесла роль в серіалі "Свати", здивувала архівним фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала фото, зроблене в далекому 1999 році. Ані тоді було п'ять років. На знімку вона сидить з ногами в широкому кріслі у синіх джинсах і чорній теплій кофті з червоно-жовтою обробкою. Поруч з нею розташувався її двоюрідний брат Юра, приблизно такого ж віку.

Примітно, що на обличчі Ані видніється червоне садно. Актриса пояснила в підписі, звідки взялося поранення: "Привіт з 1999р 👋🏻🕰 Комп'ютерів у нас ще не було, ми з братом лазили по деревах, ганяли на великах, грали в хованки і Козаки-Розбійники🔫, вічно були подряпані й побиті...особливо я😂 #счастливоедетство ✨"

Шанувальники поностальгували разом з Кошмал, поставивши за кілька годин понад 12 500 "сердечок". Деякі зазначили, що Аню можна впізнати хіба що по очах.

"Яка ви мила!😍😘"

"Той саме час, коли ми не парилися у що нас одягнуть батьки, і вони, судячи з усього теж не парилися😁 Була, звичайно, різниця, на дерево ти або в школу, але не колосальна"

"Така ж ситуація, мама шукала ввечері мене виключно по деревах і парканах. Садна і синці-це частина життя, бойові нагороди за місце на деревах. Ех, 90-і...😍"

"Знайоме👌💙 ,, асфальтна хвороба, казала мама, дивлячись на мої розбиті коліна "

"Мило ! Зворушливо !"

"Ви такі гарні сидите"

"Взагалі не впізнати!"

"Аня, Вас по очах можна впізнати 😍 Згодна, раніше дитинство було інше."

Раніше ми повідомляли, Кошмал спокусила публіку відвертим вбранням - сукнею з відкритою спиною. Примітно, що зірка "забула" надягти спідню білизну.

Нагадаємо, Женька з "Сватів" вразила природною красою в одній футболці

Також Politeka писала, що Женька з «Сватів» вразила природною красою в сукні без спідньої білизни

А ще Politeka повідомляла, що Женька з "Сватів" спустила спідницю і показала свою принадність