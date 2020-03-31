Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася щасливим виглядом під час відпочинку на карантині

Не так давно Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми в побуті з Янісом з-за недбалого зовнішнього вигляду, в якому вона розгулює подому. Після того, як зірка зрозуміла, що запустила себе, вона вирішила щодня демонструвати новий і все більш незвичайний домашній одяг, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка позувала на кухні біля холодильника у вільному оверсайз-костюмі рожевого кольору з зав'язаними волоссям і досить яскравим макіяжем. В Instagram на своїй сторінці вона розповіла, що вирішила зміцнювати своє здоров'я навіть на карантині і тепер навіть більше, ніж раніше має намір стежити за питаннием:

«Все найкраще – в будинок! Вдома ми відпочиваємо і зміцнюємо своє здоров'я. Днями, в магазині я вибирала додому холодильник для ідеального зберігання продуктів, щоб правильно харчуватися, бути здоровою і красивою. Сам бренд є постачальником Чемпіонату Континентальної хокейної ліги і разом з КХЛ виступає за здоровий та активний спосіб життя», - зазначила Ганна під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували на побачене, взявшись активно коментувати новий пост і залишати позначки під фото. Деякі ж здивувалися вільному поряд зірки, зазначивши, що вона приховує фігуру.

Відзначимо, вчора артистка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.

«Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике ❤❤❤ ! І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала Анна під стильним знімком.

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