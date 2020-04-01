Хвора на рак Анастасія Заворотнюк має піти на поправку

Таку думку озвучила потомствена відьма Саона, передають Дні.

За її словами, вона не побачила в картах страшного діагнозу, про який пишуть ЗМІ.

Також вона додала, що сім'ю Анастасії Заворотнюк чекають проблеми через борги за кредитами, які їм доведеться виплачувати.

"Вона повернеться до нормального життя і буде радіти всім її принад. Вірус також омине цю сім'ю стороною. Єдине, що може затьмарити життя, так це їхні борги. Ось тут все дійсно погано", - розповіла Саона.

"У чоловіка Анастасії Петра Чернишова нерви вже на межі. В душі він хоче кинути все, сховатися, зникнути, провалитися на місці – все що завгодно, тільки щоб все це закінчилося. Але Петро порядна, сумлінна людина. Анастасії дуже пощастило з ним. Не кожен чоловік зміг би винести таке. Але за картками випадає, що у фігуриста вже є зв'язок на стороні", - стверджує експерт.

Саона також закликала шанувальників "моєї прекрасної няні" не засуджувати фігуриста Петра Чернишова.

"Це просто інтим, і робить він це дуже акуратно, не привертаючи уваги. Петро намагається якомога менше надавати клопоту рідним і близьким. Можна навіть сказати, що він робить все красиво, як би дивно це не звучало. Що стосується Анастасії, то скоро ми її побачимо. Вона з'явиться в соціальних мережах, і стане відомо, чим вона хворіла на самому справі. Історія її одужання буде широко висвітлюватися в пресі", - резюмувала вона, озвучуючи свій прогноз щодо майбутнього Анастасії Заворотнюк.

Раніше ми розповідали, що Анастасія Заворотнюк могла розіграти сцену зі страшною хворобою через скажені борги

Так, історія про «скажені борги» поширилася практично відразу після зникнення актриси. При цьому члени родини ніяк не коментували ситуацію, що викликало ще більше суперечок у російському шоу-бізнесі.

А ось адвокат Сергій Жорін зізнався, що грошові проблеми зірки нікуди не пішли, і актриса має чимало непогашених боргів. Через них Заворотнюк навіть розшукували судові пристави.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила зізнанням про хворої матері: «Вона була…».