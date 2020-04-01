Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна показала свої стрункі ніжки у всій красі

Свіже фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Ганна стоїть в гарних чоботях-панчохах, на ній надіта пишна міні спідниця і чорна блуза. Розкішне волосся дівчини розпущене, вона дивиться вдалину.

«Мені було б дуже цікаво почитати ваші історії, дізнатися якомога більше про вас, мої дорогі друзі. Я щиро ділюся з вами своїми думками, радощами і печалями, своїми спогадами. Я з вами відверта і хотілося б відчути таке ж одкровення від вас», - написала Анна.

За кілька годин пост Заворотнюк зібрав майже 3 тисячі лайків. Підписники Анни стали ділитися своїми історіями. Виявилося, що на Ганну підписані люди зі всього СНД.

«Ти дуже класна дівчина, красива, розумна, жіночна, мудра, випромінюєш світло і позитив, як і твоя прекрасна мама! Нехай береже вас Бог! Здоров'я всім вам і багато посмішок!», - написала одна з фанаток Анни.

Раніше ми писали, що Ганна чотири роки жила і навчалася в США. За її словами, цей період її життя кардинально змінив її саму і її життя зокрема.

«Коли я зважилася на цей крок, мене переповнювало почуття захоплення і очікування. Моя підготовка до вступних іспитів була неймовірно довгою і складною, але результат виправдав мої старання і я отримала високий бал», - зізналася донька зірки.

Нагадаємо, що Ганна Заворотнюк вразила видом в кокетливій позі: «Розкіш на селі».

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