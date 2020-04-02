Модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2019», порадувала шанувальників пікантними кадрами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Пробіжка. Додому на тренування. Цей рік запам'ятається мені як страшний сон», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Паша позує в спортивному топі і білосніжній сорочці, яку накинула поверх нього.
Однак шанувальники моделі були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадри Паша викинула в Сторіс.
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До цього ми писали, що українська модель Маргарита Паша показала гарячий кадр в Instagram.
На фото Паша позує в шкіряних штанях і піджаку, під яким нічого немає. Маргарита відкрила його руками, щоб посвітити своїми грудьми. Ширінка на штанах у неї теж була розстебнутій. Модель вирішила залишити волосся зібране у хвіст, а на тлі можна побачити білу стіну.
Маргарита відповіла на запитання під фото, які в неї параметри. Як виявилося, у Паші - 89, 60, 90.
Фанати не змогли прокоментувати або поставити лайки публікації. Все із-за того, що модель опублікувала фото в сторіс.
Раніше ми повідомляли, що модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс України 2019», показала розкішне тіло в облягаючому топі.
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