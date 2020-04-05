Російський шоумен Павло Воля та його дружина Ляйсан Утяшова опублікували незвичне відео

Пара вирішила приєднатися до популярного в мережі челленджу, пише Рoliteka.net. Потрібно записати інтернет ролик, під час якого люди міняються одягом і танцюють. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, відео пари починається з того, що розкішна Ляйсан Утяшева танцює в блискучій сукні з відкритою спиною. Наряд підкреслив всі її вигини, при цьому красуня красиво рухалася в такт реп-композиції. Вона звивалася, демонструючи красиву фігуру. Тим часом чоловік у жовтому костюмі записував Утяшову на відео, закривши очі окулярами.

Через деякий час пара міняється місцями: тепер Воля намагається повторити рухи дружини, надівши вечірнє плаття. Шоумен всіляко вигинався, намагаючись не упустити ніяких деталей, при цьому засвітивши труси в довгому розрізі сукні.

Кадри розлетілись по мережі, в тому числі вони були опубліковані в одній з популярних Instagram-груп.

"Аааааааа це відео зробило наш вечір 😂😂😂 Ляйсан Утяшова і Павло Воля взяли участь у #FlipTheSwitchChallenge 🌟", - написали автори посту.

За 14 годин пост зібрав майже 400 тисяч переглядів та багато коментарів:

"Це саме мерзенне, що я бачила😳", "Які негарні фігури в обох", "Мені одній не смішно? ", "Неприємна пара якась 🙈ось інтуїтивно противна", "Терпіти обох не можу. Навіть занудило 😳😳😵😵", "Ну фігури схожі до речі 👌🏻😂", "Фу, бридко і вульгарно🤮", "Кощій безсмертний🤣🤣", "Ляйсан - шкіра та кістки🤣", "Вона така гарна, а Павло перестарався)))))", "Вау😍 як вона рухається 🤤", "найкраща пара у цьому челлінжді була - Jlo & Arod ❤️", "Огидно", "Ха-ха 😂 прикольно! Гарна пара 👌!", "Він же гей йому не звикати", "Пашу Волю ніхто не переплюне 😂👏👍".

Нагадаємо, що Павло Воля влаштував прочуханку владі РФ, яскраве відео.

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