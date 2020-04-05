Дружина російського шоумена Олександра Ревви Анжеліка привітала подругу з Днем народження засвітивши пікантне фото

Як повідомляє Politeka.net, Анжеліка Ревва дуже освічена і говорить на декількох мовах. До того дружина Пирожкова дуже господарська і знає як влаштувати для чоловіка відпочинок після робочого дня. Крім того, вона активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де показує фото з повсякденного життя, а також знімки з роботи і професійних фотосесій.

Цього разу вона показала знімок на якому позувала в компанії приятельки. Обидві дівчини виглядають божественно у своїх екстра-коротких нарядах, які дозволяють користувачам мережі побачити їх "гордість" у всій красі.

Так, на знімку дружина Пирожкова захоплює спокусливим і стильним луком total black - вона позувала в чорній міні-сукні і туфлях на високих підборах. Сукня настільки коротка, що її довгі ноги стали головним героєм знімка - від них просто неможливо відірвати свій погляд. Крім того, родзинкою образу стало глибоке декольте, яке підкреслює красу її форм.

Її подруга обрала схоже вбрання, але підкреслила його білим кардиганом. Дівчата буквально випромінюють щастя, адже весело посміхаються на камеру. Такі пекучі красуні будь-якого чоловіка можуть звести з розуму.

"Моя улюблена крихітка з Днем народження", - підписала Анжеліка Ревва.

На жаль користувачі мережі не мають можливості залишити свої коментарі під відповідним знімком, адже його Анжеліка Ревва засвітила в своєму особистому Instagram-Stories.

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