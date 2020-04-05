Дружина російського шоумена Олександра Ревви Анжеліка привітала подругу з Днем народження засвітивши пікантне фото
Як повідомляє Politeka.net, Анжеліка Ревва дуже освічена і говорить на декількох мовах. До того дружина Пирожкова дуже господарська і знає як влаштувати для чоловіка відпочинок після робочого дня. Крім того, вона активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де показує фото з повсякденного життя, а також знімки з роботи і професійних фотосесій.
Цього разу вона показала знімок на якому позувала в компанії приятельки. Обидві дівчини виглядають божественно у своїх екстра-коротких нарядах, які дозволяють користувачам мережі побачити їх "гордість" у всій красі.
Так, на знімку дружина Пирожкова захоплює спокусливим і стильним луком total black - вона позувала в чорній міні-сукні і туфлях на високих підборах. Сукня настільки коротка, що її довгі ноги стали головним героєм знімка - від них просто неможливо відірвати свій погляд. Крім того, родзинкою образу стало глибоке декольте, яке підкреслює красу її форм.
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Її подруга обрала схоже вбрання, але підкреслила його білим кардиганом. Дівчата буквально випромінюють щастя, адже весело посміхаються на камеру. Такі пекучі красуні будь-якого чоловіка можуть звести з розуму.
"Моя улюблена крихітка з Днем народження", - підписала Анжеліка Ревва.
На жаль користувачі мережі не мають можливості залишити свої коментарі під відповідним знімком, адже його Анжеліка Ревва засвітила в своєму особистому Instagram-Stories.
Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Всім би таку…».
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