Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала спільне фото з дочкою в Instagram

На фото Мер'єм позує в блузі або сорочці, досить крупним планом, видно тільки плечі. Волосся Узерлі зібрала в хвіст. Поруч з нею сперлася об плече дочка і поцілувала дівчину в щоку. Вона була в білій футболці і теж з зібраними в хвіст волоссям. На тлі фактично нічого не видно, а знизу кадру були додані смайлики любові і поцілунку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Мер'єм викинула знімок в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що відома турецька акторка Мер'єм Узерлі повернулася до іміджу Хюррем. Довгий час знаменита Роксолана з серіалу "величне століття", була рудоволосою красунею, пізніше вона перефарбувалася в блондинку і проходила з цим кольором волосся багато років.

Але судячи з нових знімків Мер'єм знову повернулася до образу пекучої Роксолани, змінивши колір волосся на рудий.

Дівчина поділилася новим потретным знімком. Мер'єм Узерлі з'явилася з новою зачіскою і рудим кольором волосся. Зображення зроблено таким чином, що шанувальники тільки можуть побачити обличчя знаменитої актриси.

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